Türk futbolunun köklü ekibi Denizlispor, Bölgesel Amatör Ligi'ne düştü

3. Lig 4'ncü Grup son hafta maçında Denizlispor, sahasında Niğde Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmada Niğde Belediyespor, 45+2'de Şahin Karakaş ile öne geçti. Denizlispor, bu gole 45+4'te Emre Burgaz ile karşılık verdi ve ilk yarı eşitlikle sonuçlandı. Mücadelenin ikinci yarısında karşılıklı ataklarla geçti ancak maçta başka gol olmadı.

DENİZLİSPOR'DA HAZİN SON

Bu sonuçla birlikte puanını 21 yapan Denizlispor, ligde kalma yarışında tutunamadı. Niğde Belediyespor, 27 puana yükselerek ligi 12. sırada noktaladı. 7 Eylül Turgutluspor ve Tepecikspor, Denizlispor ile birlikte küme düşen bir diğer takımlar oldu.

Tarihi borç yüküyle 2021'de Süper Lig'den düşen Denizlispor, 4 yıldır aldığı transfer yasakları nedeniyle transfer yapamayıp amatöre kadar düştü.