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Türk futbolunun köklü ekibi Denizlispor, Bölgesel Amatör Ligi'ne düştü

Türk futbolunun köklü ekibi Denizlispor, Bölgesel Amatör Ligi'ne düştü
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Türk futbolunun en köklü ekiplerinden biri olan Denizlispor, 3. Lig 4'üncü Grup son hafta maçında sahasında Niğde Belediyespor ile 1-1 berabere kalarak Bölgesel Amatör Lig'e düştü.

3. Lig 4'ncü Grup son hafta maçında Denizlispor, sahasında Niğde Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmada Niğde Belediyespor, 45+2'de Şahin Karakaş ile öne geçti. Denizlispor, bu gole 45+4'te Emre Burgaz ile karşılık verdi ve ilk yarı eşitlikle sonuçlandı. Mücadelenin ikinci yarısında karşılıklı ataklarla geçti ancak maçta başka gol olmadı.

DENİZLİSPOR'DA HAZİN SON

Bu sonuçla birlikte puanını 21 yapan Denizlispor, ligde kalma yarışında tutunamadı. Niğde Belediyespor, 27 puana yükselerek ligi 12. sırada noktaladı. 7 Eylül Turgutluspor ve Tepecikspor, Denizlispor ile birlikte küme düşen bir diğer takımlar oldu.

Tarihi borç yüküyle 2021'de Süper Lig'den düşen Denizlispor, 4 yıldır aldığı transfer yasakları nedeniyle transfer yapamayıp amatöre kadar düştü.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAltan Kaya:

çanta çanta alınan teşvim primler bitince kulüp maddi sıkıntıya düşmüş Abiniz niye el atmadı size yazıkkkk..

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Haber YorumlarıMurat günay:

Beter olsunlar

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Haber YorumlarıMehmet TAŞKIN:

Cehennemin dibine kadar yolları var.

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Haber YorumlarıHakan Erciyas:

ISLENILEN GÜNAHLARI ALLAH BAZEN BU DÜNYADA CEZALANDIRIR. GALATASARAYDAN TESVIK PIRIMI ALIP MUHTEMELEN TA O ZAMANLAR FETÖCÜ OLAN HAKEMLERIN YARDIMIYLA FENERBAHCENIN SMPIYONLUGUNU CALAN REZIL BIR TAKIM. DENIZLI HALKI KENDINI BU SUCTAN KURTARMAK ISTIYORSA GÜNAHI KABULLENIP ÖZÜR DILEMELIDIR.

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Haber YorumlarıYargıc:

Fenerbahçe iyi bir takım olsaydida yenseydi. Fenerbahçe böyle bir takım yenemedigi takımlara düşman olur

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