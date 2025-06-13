Türk futbolunun köklü çınarı Altay'a 3 dönem transfer yasağı

Türk futbolunun köklü çınarı Altay'a 3 dönem transfer yasağı
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Türk futbolunun köklü kulüplerinden Altay'a transfer yasağı getirildi. FIFA, İzmir temsilcisinin eski yabancı futbolcularına olan borçları nedeniyle Altay'a 3 dönem transfer yasağı verdi.

3'üncü Lig'e düşen, 4 yıldır borçları nedeniyle transfer yasaklısı olup kadrosunu takviye edemeyen Altay, FIFA'dan gelen şok haberle bir kez daha sarsıldı.

ALTAY'A 3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI

İzmir temsilcisinin eski yabancı futbolcularına olan borçları nedeniyle 3 dönem transfer yasağı aldığı ortaya çıktı. Kulübün yeni başkanı Prof. Dr. Yüksel Gürüz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki 3 transfer dönemi tahtamız kapalı kalacakmış. Avukatlardan bilgi aldık. FIFA'daki dosyaların her biri 20-50 milyon TL arası. Pazarlıkla yarıya düşer mi? Bilmiyoruz. Pazarlık edince ödemen lazım. Bu paraları ödesek bile 3 dönem FIFA transfer yasağı vermiş. Bizim bu yıl bütçemiz denk. Takımı sahaya çıkarırız, gelecek puan silmeler bizim suçumuz değil" dedi.

''KARAMSAR DEĞİLİZ, SİZ DE KÖTÜYÜ ÇAĞIRMAYIN''

Altay Başkanı Gürüz daha sonra yaptığı paylaşımda taraftarların gönlüne biraz olsun su serperek, "Avukatlarımız görüşmek için İsviçre'ye gidiyor. Puan silme cezalarının kaldırılması için dosyalarla anlaşılıp muvafakatname alınacak. TFF ve FIFA'ya sunulacak. Süreçte Altay zarar görmeyecek. Başarılı bir sezonun önünde riskler kalkacak. Avukatların görüşme sonrası süreç netleşir. Biz karamsar değiliz. Siz de kötüyü çağırmayın. Birlikte başarırız" diye konuştu. Altay'da Yüksel Gürüz yönetiminin arka plandaki finansal destekçisi Vahdettin Heyal ise, "UEFA'da 70'e yakın dosya olmuş. Marka ve amblem dahil haciz edilmeyen bir şey kalmamış" bilgisi verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemre Yıldız - Spor
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