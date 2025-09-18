Haberler

Türk Futbolunun Efsanesi Coşkun Ehlidil Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesirspor'un kurucu kaptanlarından ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Coşkun Ehlidil, 87 yaşında vefat etti. Cenazesi bugün Balıkesir'de düzenlenecek.

Balıkesirspor'un ilk kaptanlarından ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Coşkun Ehlidil hayatını kaybetti.

Türk futbolunun önemli isimlerinden Coşkun Ehlidil, 87 yaşında vefat etti. Balıkesir'in yetiştirdiği önemli futbolculardan biri olan Ehlidil, Balıkesirspor'un kurucu kadrosunda yer almış ve Beşiktaş'ta da başarılı bir kariyer sürdürmüştü. Coşkun Ehlidil bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Balıkesir'de Çınarlıdere mezarlığında toprağa verilecek. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Rektörün paylaşımı ortalığı karıştırdı! Tepki yağınca 'Yanlış anlaşıldım' dedi

Rektörün paylaşımı ortalığı karıştırdı! Tepki yağınca geri adım attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş kimdir? İşte bilinmeyenleri

İşte yeni Diyanet İşleri Başkanı'nın bilinmeyenleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.