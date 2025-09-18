Türk Futbolunun Efsanesi Coşkun Ehlidil Hayatını Kaybetti

Balıkesirspor'un ilk kaptanlarından ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Coşkun Ehlidil hayatını kaybetti.

Türk futbolunun önemli isimlerinden Coşkun Ehlidil, 87 yaşında vefat etti. Balıkesir'in yetiştirdiği önemli futbolculardan biri olan Ehlidil, Balıkesirspor'un kurucu kadrosunda yer almış ve Beşiktaş'ta da başarılı bir kariyer sürdürmüştü. Coşkun Ehlidil bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Balıkesir'de Çınarlıdere mezarlığında toprağa verilecek. - BALIKESİR