Türk futbolunun bittiğinin özeti! Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim

Türkiye'yi sarsan bahis ve şike soruşturması derinleşirken, tutuklanan futbolcuların dijital materyallerinden çıkan mesajlar skandalın boyutunu büyüttü. Akşam gazetesinin haberine göre Yunus Emre Tekoğul'un telefonunda hem yasal hem yasa dışı bahis sitelerine ait kuponlar ve mesajlar tespit edildi. Daha da çarpıcı olan ise Tekoğul'un arkadaşına gönderdiği WhatsApp mesajlarıydı.

"KG BAS GARANTİLE, İLLAKİ GOL YERİM BEN"

Sakaryaspor forması giydiği dönemde kendi maçlarıyla ilgili bahis oynadığı belirlenen kalecinin, WhatsApp konuşmalarında, "Gir gir ayarlayacağız biz maçı. Kanka umut bile iniyor maça, kg bas garantile, illaki gol yerim ben" dediği öne sürüldü. Bu mesaj, savcılığın elindeki en ağır kanıtlardan biri olarak görülüyor.

Tekoğul'un, "Manisa kötü, kazanır mısınız?" sorusuna verdiği bu yanıt, maçın sonucuna doğrudan etki etme niyetini açıkça gösteriyor.

"İYİ KAZANDIRDINIZ YUNUS'UM"

Yazışmalarda, bahis sayesinde kazanılan paranın paylaşımına dair ifadeler de yer aldı:

Selim Y.: "İyi kazandırdınız Yunus'um."

Yunus Emre Tekoğul: "Ne kadar kazandın?"

Selim Y.: "400."

Tekoğul: "50'si benim."

Bu ifadeler, bahis üzerinden gelir elde edildiğini ve oyuncunun bundan pay aldığını ortaya koydu.

MAÇ SONUCU BAHİSLERİ DE TESPİT EDİLDİ

MASAK raporuna göre Tekoğul'un yasal bahis platformunda üyeliği bulunurken, 5 Ekim 2024'te oynanan Fatih Karagümrük – Sakaryaspor maçına "Rakip kazanır" şeklinde bahis yaptığı belirlendi. O maç Karagümrük'ün 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Dijital materyallerde yer alan yasa dışı bahis mesajları, kupon görüntüleri ve site bilgilendirme içerikleri de dosyaya eklendi.