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Türk futbolunu ayağa kaldıran Mesut Özil iddiası! Seçimden sonra TFF'de tüm taşlar yerinden oynayacak

Spor Haberleri

TFF'de yarın gerçekleştirecek seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin yeni dönemde köklü değişikliklere gideceği iddia edildi. Buna göre Büyükekşi, Hamit Altıntop'un yerine Mesut Özil'i getirmek istiyor. Futbolculuğu döneminde Almanya Milli Takımı'nı tercih eden Özil'in TFF'de görev alma ihtimali futbolseverlerin tepkisini çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yarın yapılacak seçim sonrası radikal değişiklikler kapıda. Mehmet Büyükekşi'nin yönetimde ciddi değişikliklere gideceği konuşulurken Hamit Altıntop'un yerine Mesut Özil'i düşündüğü iddia edildi.

MESUT ÖZİL GÖREVE GELİYOR İDDİASI

Akşam'dan Kenan Karcı'nın haberine göre, Hamit Altıntop'un görevine son verilmesi sonrası Mesut Özil ile el sıkışılacak. Ardından ise A Milli Takım'da hoca değişikliği yaşanacak. Kuntz ile yolların ayrılması beklenirken, yerine Abdullah Avcı'nın geleceği konuşuluyor.

TEPKİ ÇEKTİ

Mesut Özil'in TFF'de görev alma olasılığı ise futbolseverleri kızdırdı. Almanya Milli Takımı'nı tercih eden Özil'in yerine Türkiye'yi daha yakından tanıyan bir ismin göreve getirilmesi çağrısında bulunuldu.

Sosyal medyada yer alan yorumlar:

Türk futbolunu ayağa kaldıran Mesut Özil iddiası! Seçimden sonra TFF'de tüm taşlar yerinden oynayacak

Türk futbolunu ayağa kaldıran Mesut Özil iddiası! Seçimden sonra TFF'de tüm taşlar yerinden oynayacak

Türk futbolunu ayağa kaldıran Mesut Özil iddiası! Seçimden sonra TFF'de tüm taşlar yerinden oynayacak

Türk futbolunu ayağa kaldıran Mesut Özil iddiası! Seçimden sonra TFF'de tüm taşlar yerinden oynayacak

Türk futbolunu ayağa kaldıran Mesut Özil iddiası! Seçimden sonra TFF'de tüm taşlar yerinden oynayacak

Türk futbolunu ayağa kaldıran Mesut Özil iddiası! Seçimden sonra TFF'de tüm taşlar yerinden oynayacak

Haberler.com - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi Mesut Özil Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Temel Temel:

Ne günlere ve kimlere kaldık yazık. Benim Ay yıldızlı Milli formamı giymeyen adam orada olmamalı. Gitsin Almanfedarasyonuna hizmet etsin dilide zor anlaşılıyr zaten.

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Ahmet Develioğlu:

büyükekşi gerçekten Türkiye'de futbolu bitirmeye kararlı

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ÖZGÜR VATAN:

Sahipleri ne derse onu yapmak zorundalar.

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