Üye Girişi
Haberler
MTV zammı belli oldu
Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne büyük zam
2025'ten önce zamlar geldi! Ehliyet, pasaport, IMEI hepsi cep yakacak
2025'ten önce zamlar geldi! Ehliyet, pasaport, IMEI hepsi cep yakacak
Suriye'ye ilk resmi davet Suudi Arabistan'dan
Suriye'ye ilk resmi davet sürpriz bir ülkeden
Putin'den Anadolu Efes'e kayyum
Putin, ünlü Türk şirketine kayyum atadı

Türk futbolunda yeni dönem: Hakem atamaları için devrim gibi karar

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, yeni MHK modeli hakkında bir açıklama yaptı. Koç, Kulüpler Birliği'nin bu modeli kabul ettiğini ve futbol kulüplerinin artık kendi menfaatleriyle ilgili konularda söz sahibi olacağını belirtti.

Türkiye futbolunun bitmeyen tartışmalarının bir numaralı öznesi olan hakemlerle ilgili flaş bir karar çıktı. Kulüpler Birliği Vakfı ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında yapılan toplantı sona erdi.

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, MHK'nin yeni sisteminin bir parçası olacaklarını duyurdu. Koç, toplantının ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Koç "Kulüpler olarak yeni hakemlik modelinin bir parçası olmaya karar verdik. Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu çok cesur karar verdi. Hakemlik konusunda 'O zaman alın, siz de bu işin parçası olun ve dizayn edin' dedi" dedi.

"ÇOK CESUR BİR KARAR"

Koç, açıklamalarının devamında ise, "Futbolun en büyük öznesi futbol kulüpleri. Buna rağmen ne yazık ki bizler kendi menfaatlerimizle ilgili konularda hiç söz sahibi değiliz. Bu yayın ihalesi olabilir, dijital haklar olabilir, biletleme firmaları olabilir... Resmiyette hiç söz sahibi değiliz, mevcut TFF bizi ne kadar topa sokarsa o kadar söz sahibi oluyoruz. Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun verdiği karar, çok cesur bir karar." ifadelerini kullandı.

Türk futbolunda yeni dönem: Hakem atamaları için devrim gibi karar
Haberler.com / Fatih Kocatürk - Spor
img

Erdoğan "Malum çevreleri çıldırtacak" demişti! Bir ülke daha kapıda
img

"En büyük hayalim sevişirken ölmek"
img

Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı
500

Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

şimdi de düdük çal bahçe mi oldunuz

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan Arslan:

ULAAAA MACUUUN AROMALI FIRRRILDAK YALI BiiiiCi KUZUCUK ALi BATTIKCA BATIYORSUN HACIOSMANLA YETMEDi 8DASLA BiR OLSANIZDA NAFiLE O BESiNCi YILDIZIMIZ SiZ FENEVRASYONLU UYUUZ KUSLARI MAYIS2025de ASLAN ARENAMIZDA EZZiK GAGANIZA VURA VURA TAKCAZ

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBulent Simsek:

Hakemleri noter huzurun da torbadan çekin tombala gibi herkes görsün kimse çamura yatmasın yapı kapı sapı diye

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZeki Anti:

Yok aslında tff şöyle yapsın fenerin kalan tüm maçlarını kazanmış saysın, bunlara göre başka türlüsü olmayacak zaten.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmrehan Ozgen:

Baktın yine olmadı, acunun spor bakanı olması için uğraş, bir 10 sene de öyle geçer, ona da cesur kararlar aldırırsın falan …

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay oldu
Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay: Kocam annesine...
Herkes 2025'i, Sorgun 2026'yı kutladı
Onlar şimdiden 2026'yı kutluyor! Nedeni de bir hayli acayip
İsrail ordusundan Kuneytra'daki belediye binasına baskın
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! İsrail sonunda bunu da yaptı
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi: Emekli maaşımla nasıl alacağım?
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi
Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı
Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı
Biden'dan Ukrayna'ya bugüne kadar görülmemiş destek
Bıden'dan Ukrayna'ya bugüne kadar görülmemiş destek

Son Dakika Haberleri

2 Ocak Çarşamba okullar tatil mi? Bologna Verona CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bologna Verona maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Gassal devamı gelecek mi, yeni sezon çekimleri başladı mı? Ipswich Town Chelsea CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Ipswich Town Chelsea maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 31 Aralık Salı İstanbul'da okullar neden 16.00'da kapanıyor? Yarın öğleden sonra resmi tatil mi, 31 Aralık yarım gün mü? Aston Villa Brighton CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Aston Villa Brighton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Putin Anadolu Efes'e neden kayyum atadı? MasterChef FİNALE kim kaldı? 30 Aralık Pazartesitesi? MasterChef ilk 4'e kalan son yarışmacı kim? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! MasterChef puan durumu ne? 30 Aralık Pazartesi, Kerem, Beyza puanları kaç?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.