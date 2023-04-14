Türk futbolunda utanç anı! Rizespor-Trabzonspor U16 maçında genç futbolcuya skandal hareket
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Rizespor ile Trabzonspor'u karşı karşıya getiren U16 maçının son anlarında bordo-mavililerin golü sonrası saha karıştı. Taraftar kamerasına yansıyan görüntülerde, Rizesporlu olduğu iddia edilen bir antrenörün, Trabzonsporlu bir futbolcuya tokat attığı görüldü.
Trabzonspor U16 Takımı, ligin son haftasında Çaykur Rizespor'un U16 takımını 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın son dakikalarında bordo-mavililerin attığı galibiyet golü sonrası ortalık karıştı.
TRABZONSPOR SON DAKİKADA GÜLDÜ
Mehmet Cengiz 3. Nolu Suni Çim Saha'da oynanan maçta, Trabzonspor'a galibiyeti getiren gol 90+5'te geldi. Ligi 2. sırada tamamlayan bordo-mavililer, Gelişim Ligi'nin play-off aşamalarına katılmaya hak kazandı.
ANTRENÖRDEN FUTBOLCUYA TOKAT
Trabzonspor'un bulduğu galibiyet golünün ardından ise saha adeta savaş alanına döndü. Taraftar kamerasına yansıyan görüntülerde Rizesporlu olduğu iddia edilen bir antrenörün, bordo-mavili futbolcuya tokat attığı görüldü.