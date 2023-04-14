Türk futbolunda utanç anı! Rizespor-Trabzonspor U16 maçında genç futbolcuya skandal hareket

Rizespor ile Trabzonspor'u karşı karşıya getiren U16 maçının son anlarında bordo-mavililerin golü sonrası saha karıştı. Taraftar kamerasına yansıyan görüntülerde, Rizesporlu olduğu iddia edilen bir antrenörün, Trabzonsporlu bir futbolcuya tokat attığı görüldü.