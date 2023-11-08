Türk futbolunda kaos! Fenerbahçe-Trabzon maçının VAR hakemi Mete Kalkavan'ın düdüğünü astığı öne sürüldü

Son dönemde kara para, şike ve yasa dışı bahis iddialarıyla çalkalanan Türk futbolunda, kaos bitmiyor. Son olarak Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının VAR hakemi Mete Kalkavan'ın dev mücadeledeki kötü performansı nedeniyle 9 maç ceza aldığı ve bu nedenle kariyerine nokta koyduğu öne sürüldü. Tartışmalı kararların olduğu maçın ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Mete Kalkavan'ı işaret ederek "bir daha Türkiye'de hakemlik yapabilecek mi, merak ediyorum!" demişti.

Fenerbahçe'nin sahasında 3-2 mağlup olduğu Trabzonspor maçının VAR hakemi Mete Kalkavan'ın düdüğünü astığı iddia edildi. Karşılaşma sonrasında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Kalkavan'ı hedef alarak, "Ahlaksızlığın, terbiyesizliğin bitmesi lazım. VAR'a oturan arkadaş bir daha Türkiye'de hakemlik yapabilecek mi, merak ediyorum!" demişti.

9 MAÇ CEZA ALDI, DÜDÜĞÜNÜ ASTI

Karadeniz ve Kuzey Anadolu gazetelerinde yer alan habere göre, Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının VAR hakemi Mete Kalkavan'ın performansı sonrası 9 maç ceza aldığı iddia edildi. Bunun üzerine deneyimli hakemin düdüğünü asma kararı aldığı öne sürüldü.

"BU KADAR AHLAKSIZLIK OLABİLİR Mİ?"

Fenerbahçe maçının ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan yaptığı açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan maçta görev alan Mete Kalkavan'a, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan maç sonrasında ağır eleştirilerde bulunmuştu. Doğan, "Ahlaksızlığın, terbiyesizliğin bitmesi lazım. VAR'a oturan arkadaş bir daha Türkiye'de hakemlik yapabilecek mi, merak ediyorum! Eğer hakemlik yapacaksa, bunu kimin onay ve rızasıyla yapacak. Çok merak ediyorum. VAR'daki neye bakıyor! Nasıl insanlarsınız siz ya! Hiç mi utanma duygunuz yok! Sahadaki nereye bakıyor, VAR'daki nereye bakıyor! Bu kadar ahlaksızlık olabilir mi!" demişti.