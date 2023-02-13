Türk futbolu tek yürek olacak! Üç büyüklerin taraftarları, Trabzonspor'un maçına gidiyor

İsviçre ekibi Basel'le oynayacağı maça tüm futbolseverleri davet eden Trabzonspor'a büyük destek geldi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları da Trabzonspor'un maçında olacak. Bu maçtan elde edilecek gelirler, depremzedeler için kullanılacak.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off maçında 16 Şubat Perşembe günü İsviçre'nin Basel takımıyla karşı karşıya gelecek.

AHMET AĞAOĞLU VE UĞURCAN'DAN DAVET

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Takım Kaptanı Uğurcan Çakır, "Oynamak zorunda olduğumuz maça tüm takım taraftarlarını davet ediyoruz. Elde edilecek tüm gelirler depremzedelere bağışlanacaktır" açıklaması yaptı. Bu çağrı tüm kulüpler tarafından destek gördü.

ÜÇ BÜYÜKLER TRABZON'A GİDİYOR

Üç büyük kulübün hesabından Trabzonspor'un paylaşımı alıntılandı. Taraftarlar da bu çağrıya yoğun ilgi gösterdi. Trabzon'da oynanacak maçta siyah kıyafetler giyilecek. Yer kalmaması halinde taraftarlar hatıra biletiyle destek olabilecekler.

Kulüplerin paylaşımları: