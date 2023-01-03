Türk futbolu çalkalanıyor! Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kaydında skandal WhatsApp sesi

TFF'nin yayınladığı Sivasspor-Galatasaray maçına ait VAR kaydında duyulan WhatsApp Web bildirim sesi sosyal medyada tartışma yarattı. VAR odasında hakemlerin önündeki monitörde yalnızca maça ait görüntülerin olması gerekirken, futbolseverler tartışmalı pozisyonun izlendiği anlarda hakemlere kimden mesaj geldiğinin açıklanmasını istedi.

TFF, Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor- Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarına ait VAR kayıtlarını yayıncı kuruluş beIN Sports aracılığıyla yayınladı. Galatasaray maçındaki VAR kaydında duyulan ses ise futbolseverlerin tepkisini çekti.

WHATSAPP SESİ TARTIŞMA YARATTI

Sivasspor'un iptal edilen golünün incelendiği sırada yapılan konuşmalar, TFF tarafından beIN Sports aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıldı. 5 dakika 59 saniyelik videonun 62. saniyesinde gelen Whatsapp Web bildirim sesi büyük tartışma yarattı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

VAR odasında hakemlerin önündeki monitörden yalnızca maçı takip etmesi gerekirken, futbolseverler hakemlere kimden mesaj geldiğinin açıklanmasını istedi.