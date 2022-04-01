Türk futbolu bunu da gördü! Dünyaya rezil olacağımız kararı tribünden inerek engellediler

Adanaspor ile Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında karşı karşıya geldiği maç 1-1 sona ermişti. Mücadelede hakem Reşat Onur Coşkunses yanlış futbolcuya gösterdiği kırmızı kart gündem olmuştu. Türkiye gazetesinden Ömer Faruk Ünal skandal kararın iç yüzünü anlattı.

NOT DEFTERİNE FARKLI İSİM YAZDI

Türkiye gazetesinden Ömer Faruk Ünal'ın haberine göre, Maçın 86. dakikasında Adanasporlu Evren'in faul yaptığı pozisyonu avantaja oynatan hakem Reşat Onur Coşkunses, devamında Bennasser için faul düdüğü çaldı. Coşkunses, son faulü yapan Bennasser'e sarı kart gösterdi. Ancak not defterine Benasser yerine Evren Korkmaz'ın sarı kart gördüğünü yazdı.

HAKEMİ İKNA ETMEK İÇİN BÜYÜK ÇABA HARCADILAR

90+1'de başka pozisyonda Evren Korkmaz sarı kartlık bir hareket yaptı. Hakem Coşkunses, Adanasporlu stopere ikinci sarıdan kırmızı kartı gösterdi. Oyuncular ve 4. hakem Süleyman Bayındır, orta hakem Coşkunses'i, Korkmaz'ın ilk kartını gördüğüne ikna etmek için büyük çaba harcadı.

TEMSİLCİ VE GÖZLEMCİ TRİBÜNDEN İNDİ

Hakem Reşat Onur Coşkunses'i ikna etmek için temsilci ve gözlemcinin de tribünden inip, durumu düzelttiği ortaya çıktı. Karşılaşmada Erbay Aldemir gözlemci, Kerem Fahri Baykalmış, Recep Kulak, Ahmet Aksoytek ise temsilci olarak görev yapıyordu.

SKANDAL ENGELLENDİ

Hakem Reşat Onur Coşkunses, gözlemci ve temsilcinin 'Yanlış oyuncuyu attın' demesi ve müdahalesi sonucu hatalı karar verdiğine ikna oldu ve kırmızı kartı iptal etti. Büyük bir skandal böyle engellenirken MHK, Coşkunses'e bu haftaki maçlarda görev vermedi.

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