Türk futbolu bunu da gördü! Dünyaya rezil olacağımız kararı tribünden inerek engellediler
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Spor Toto 1. Lig'de Eyüpspor'un Adanaspor'la 1-1 berabere kaldığı mücadeleye hakem Onur Coşkunses'in yanlış futbolcuya gösterdiği kırmızı kart damga vurmuştu. Aynı takımdan başka bir futbolcunun yaptığı faul sonrası Adanasporlu Bennasser'e çift sarı kart göstererek oyundan atan hakem Coşkunses'in kararını değiştirmek için temsilci ve gözlemcinin tribünden aşağı indiği öğrenildi.
Adanaspor ile Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında karşı karşıya geldiği maç 1-1 sona ermişti. Mücadelede hakem Reşat Onur Coşkunses yanlış futbolcuya gösterdiği kırmızı kart gündem olmuştu. Türkiye gazetesinden Ömer Faruk Ünal skandal kararın iç yüzünü anlattı.
Türkiye gazetesinden Ömer Faruk Ünal'ın haberine göre, Maçın 86. dakikasında Adanasporlu Evren'in faul yaptığı pozisyonu avantaja oynatan hakem Reşat Onur Coşkunses, devamında Bennasser için faul düdüğü çaldı. Coşkunses, son faulü yapan Bennasser'e sarı kart gösterdi. Ancak not defterine Benasser yerine Evren Korkmaz'ın sarı kart gördüğünü yazdı.
90+1'de başka pozisyonda Evren Korkmaz sarı kartlık bir hareket yaptı. Hakem Coşkunses, Adanasporlu stopere ikinci sarıdan kırmızı kartı gösterdi. Oyuncular ve 4. hakem Süleyman Bayındır, orta hakem Coşkunses'i, Korkmaz'ın ilk kartını gördüğüne ikna etmek için büyük çaba harcadı.
Hakem Reşat Onur Coşkunses'i ikna etmek için temsilci ve gözlemcinin de tribünden inip, durumu düzelttiği ortaya çıktı. Karşılaşmada Erbay Aldemir gözlemci, Kerem Fahri Baykalmış, Recep Kulak, Ahmet Aksoytek ise temsilci olarak görev yapıyordu.
Hakem Reşat Onur Coşkunses, gözlemci ve temsilcinin 'Yanlış oyuncuyu attın' demesi ve müdahalesi sonucu hatalı karar verdiğine ikna oldu ve kırmızı kartı iptal etti. Büyük bir skandal böyle engellenirken MHK, Coşkunses'e bu haftaki maçlarda görev vermedi.
Futbolcuların espor takımı kurmalarını destekliyor musunuz? #Futbol #Espor #Esports— GameGar (@gamegarcom) March 31, 2022