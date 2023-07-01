Türk futbolcular kendi liglerine ve gole yabancı kaldı

Son 11 sezonda 2 Türk gol kralı çıktı Ligin yabancılaştığı son 10 sezonda 8 farklı ülkeden 9 yabancı futbolcu gol kralı oldu 81 ili olan ülkemizde sadece 42 ilden futbolcu Süper Lig'de forma giydi Ercan ATA / ANKARA, - Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonu geride kalırken kulüplerin...

Son 11 sezonda 2 Türk gol kralı çıktı

Ligin yabancılaştığı son 10 sezonda 8 farklı ülkeden 9 yabancı futbolcu gol kralı oldu

Ercan ATA / ANKARA, - Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonu geride kalırken kulüplerin kadrolarında 74 ülkeden 311 yabancı ve yurt dışı doğumlu 13 ülkeden 62 gurbetçi futbolcu yer aldı. 81 ili olan Türkiye'de sadece 42 ilden futbolcu Süper Lig'de forma giydi. 19 takımın yer aldığı ligde, kadrosunda Türkiye doğumlu 265 futbolcu top koşturdu.

SON 10 SEZONDA NELER OLDU

2022-2023 sezonunda Süper Lig'de 19 takım 684 maç oynadı. 36 maçta Galatasaray, 88 puan alarak şampiyon oldu. Bu sezonda toplam, bin 41 gol atıldı. Türk futbolcular 238, yabancı futbolcular ise 716 gol attılar.