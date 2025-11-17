Türk futbol tarihinde böylesi görülmedi! Galatasaray'da rekor ayrılık kapıda

Galatasaray'ın Monaco'dan 30.7 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Wilfried Singo, Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. İngiliz devi Liverpool, 24 yaşındaki Fildişi Sahilli yıldızı yakından izliyor.

Singo'nun sözleşmesindeki 60 milyon euroluk serbest kalma maddesi, transferin devre arasında bile gerçekleşebileceği yorumlarını güçlendiriyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI BELİRLEYİCİ OLACAK

Liverpool'un özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında Singo'nun performansını değerlendirdiği, aynı çizgide devam etmesi halinde transferin "kesin" gözüyle bakıldığı aktarıldı. Singo, bu rakama satılması halinde Süper Lig tarihinin en pahalı transferi olacak.

GALATASARAY'I DEV GELİR BEKLİYOR

24 yaşındaki yıldızın piyasa değeri şimdiden 28 milyon euroya yükselmiş durumda. Galatasaray, oyuncunun 2030'a kadar süren sözleşmesindeki serbest kalma maddesini işleterek ciddi bir gelir hedefliyor. Öte yandan Monaco'nun satıştan kârdan yüzde 10 pay alacağı belirtildi.