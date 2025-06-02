Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para

Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para
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Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para
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Galatasaray'ın takımda tutmak istediği Victor Osimhen'in yeni sözleşme talepleri dikkat çekti. Napoli'den kiralık olarak gelen ve sezonu damga vuran Nijeryalı golcünün, sarı-kırmızılılardan 5 yıllık sözleşme ve senelik 20 milyon euro maaş talep ettiği öne sürüldü.

Süper Lig devi Galatasaray'ın takımda tutmak istediği Victor Osimhen, geleceğiyle ilgili kararı henüz vermedi. Nijeryalı yıldızın, sarı-kırmızılılardan istediği sözleşmeye dair dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Hasan Şaş, KAFA Sports'ta yaptığı açıklamada Osimhen'in Galatasaray'dan istediği sözleşmeye dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Galatasaray'ın bonservisini almak için tüm şartları zorladığı Osimhen'in 31 yaşına kadar sürecek bir sözleşme istediği aktarıldı.

20 MİLYON EURO 5 YILLIK SÖZLEŞME

Hasan Şaş yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki golcünün Galatasaray'dan 5 yıllık sözleşme ve senelik 20 milyon euro maaş istediğini belirtti.

Galatasaray, Osimhen'i bonservisiyle kadrosuna katmak için Napoli'ye çıkış maddesi olan 75 milyon euroyu da ödemek zorunda.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

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Oyuncuyu ne kadar verseniz az.Elinizi çabuk tutun.Yoksa gidecek.

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klubun tapusunuda verın ..az paraya daha az gol atıverını alın.. bır oyuncuya bu kadar anlam yuklemek gereksız .kımler geldı kımler gectı gecen sene ıcardıye bu sene osımene tapılıyor seneyede bır oyuncu bulunur bu paraları verenın aklına sasasrım taraftar gazına gelmeyın

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