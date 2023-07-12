Türk futbol kulüpleri ekonomik olarak yabancı kulüplere çalışıyor

20 Süper Lig takımı 2000-2023 yılları arasında 1737 yabancı futbolcu transfer ettiSüper Lig'deki 18 kulüp 2022 yılında yaptıkları 253 transferle rekor kırdı20 takım 23 yılda 104 ülkeden bin 441 yabancı, 19 ülkeden ise 296 gurbetçi transfer ettiBrezilya ve Fransa ekonomisine katkıAlmanya...

20 Süper Lig takımı 2000-2023 yılları arasında 1737 yabancı futbolcu transfer etti

Süper Lig'deki 18 kulüp 2022 yılında yaptıkları 253 transferle rekor kırdı

ERCAN ATA / ANKARA, - Türk futbolu döviz kurundaki yükselme nedeniyle uzun yıllardır sıkıntılar yaşıyor. Kulüp başkanlarının sürekli olarak yaşadıkları ekonomik sorunları dile getirmelerine rağmen, 2000-2023 yılı devre arası Ocak ayına kadar yaptıkları 1737 transferlerle çelişiyor. Özellikle Süper Lig'de mücadele eden 20 kulüp, 2022 yılındaki 253 transferle rakor kırdı. Bir sezonda futbol tarihinin en yüksek transfer sayısına ulaşan 20 kulübün döviz kurundaki yükselme nedeniyle nasıl bir transfer politikası izleyecekleri merak konusu oldu.

Almanya 162, Hollanda 28, Fransa 27, Avusturya 18, Belçika 16, İsviçre 9, İngiltere 7, İsveç 4, Libya 4, Suudi Arabistan 4, ABD 3, Danimarka 3, Kanada 3, Bulgaristan 2, Nijerya 2, İskoçya 1, Makedonya 1, Ürdün 1, Romanya 1.