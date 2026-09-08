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Türk Devletleri Bisiklet Birliğinin kuruluşu yolunda önemli adım

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- Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu: "İstanbul'da yalnızca yeni bir spor kuruluşunun temellerini konuşmuyoruz, ortak tarihimizden ve kültürel bağlarımızdan aldığımız güçle Türk dünyasının gençleri için ortak bir gelecek kuruyoruz"

Türkiye Bisiklet Federasyonunun öncülüğünde 2024 yılında başlatılan Türk Devletleri Bisiklet Birliği girişimi kapsamında kuruluş istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Türk devletleri arasında bisiklet sporunun gelişimini desteklemek, sporcuların uluslararası rekabet gücünü artırmak ve ülkeler arasındaki dostluk ile sportif iş birliğini güçlendirmek amacıyla geliştirilen Türk Devletleri Bisiklet Birliği projesinde önemli bir aşamaya gelindi.

Federasyonun açıklamasına göre Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan'ın bisiklet federasyonu temsilcileri ile Türk Devletleri Teşkilatı'nın temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'da kuruluş istişare toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun yanı sıra Azerbaycan Bisiklet Federasyonu Halkla İlişkiler Başkanı Parviz Musayev, Almatı Bisiklet Federasyonu Başkanı Bakhtiyar Mamyrov, Özbekistan Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Hurshid Atakulov katıldı. Türk Devletleri Teşkilatını ise genel sekreter yardımcıları Ömer Kocaman ve Nuru Guluyev temsil etti.

Birliğin kuruluş amacı ve vizyonunun yanı sıra yönetim modeli, ülkelerin temsil sistemi, sekretarya yapısı, ortak sportif ve teknik faaliyetler ile kuruluş sürecinde izlenecek yol haritası değerlendirildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından hazırlanan proje çerçevesinde her üye ülkenin eşit temsil edileceği kapsayıcı yönetim yapısının oluşturulması; antrenör ve hakem eğitimi, sporcu gelişimi ve yarış organizasyonları gibi alanlarda teknik kurullar kurulması öngörülüyor.

Türk dünyasında bisiklet sporuna yönelik kalıcı ve kurumsal bir iş birliği oluşturmayı amaçlayan sürecin, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türk Devletleri Teşkilatı koordinasyonunda ilerletilerek Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek Bakanlar Toplantısı'nın gündemine taşınması hedefleniyor.

Bakanlar düzeyinde sağlanacak mutabakatın ardından birliğin resmi kuruluş sürecinin başlatılması amaçlanıyor. Birliğe katılımı hedeflenen ülkeler arasında Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bulunuyor. Yapının Türk dünyasından diğer ülkelerin katılımına da açık olması planlanıyor.

Emin Müftüoğlu: "Ortak köklerimizi ortak bir geleceğe taşıyoruz"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Müftüoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, bisikletin sınırları aşan; insanları, şehirleri ve ülkeleri birbirine yaklaştıran güçlü bir spor olduğunu belirterek "İstanbul'da yalnızca yeni bir spor kuruluşunun temellerini konuşmuyoruz, ortak tarihimizden ve kültürel bağlarımızdan aldığımız güçle Türk dünyasının gençleri için ortak bir gelecek kuruyoruz. Bu nedenle çok heyecanlıyım ve gerçekten duygulandım. Aynı dili, aynı duyguyu ve ortak değerleri paylaşan ülkelerimizin pedalların ritminde buluşması son derece anlamlı." ifadelerini kullandı.

2024 yılında attıkları ilk adımın Türk Devletleri Teşkilatının koordinasyonuyla somut bir kuruluş yol haritasına dönüşmesinden büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Hedefimiz; sporcularımızın, antrenörlerimizin, hakemlerimizin ve genç yeteneklerimizin birlikte gelişeceği, bilgi ve deneyimin paylaşılacağı, uluslararası alanda güçlü ve saygın bir bisiklet ekosistemi oluşturmak. İstanbul'daki bu buluşmanın, Bakü'de atılacak yeni adımlarla resmi bir yapıya kavuşacağına yürekten inanıyorum. Türk Devletleri Bisiklet Birliği, ortak köklerimizi ortak başarılara ve ortak bir geleceğe taşıyacaktır."

Kaynak: AA
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