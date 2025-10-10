Türk Cimnastik Federasyonu Başkanı'ndan Dünya Şampiyonası Beklentileri

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda özellikle Adem Asil ve Ferhat Arıcan'dan final ve madalya beklentileri olduğunu söyleyen Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, "Türk cimnastiği artık katıldığı tüm yarışmalara madalya için gidiyor. Umut ediyorum ki günün sonunda gülen taraf elde ettikleri başarılarla bizim sporcularımız olurlar. Sevinen ve kazanan ülkemiz olur" dedi.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 19-25 Ekim tarihlerinde yapılacak Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası öncesi Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Türk cimnastiği ve Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Çelen, organizasyona iddialı bir sporcu grubu ile katılacaklarını dile getirdi.

"Umut ediyorum, günün sonunda gülen taraf bizim sporcularımız olur"

Şampiyonadaki hedeflerinin finallere kalmak olduğunu vurgulayan Başkan Suat Çelen, "Türk cimnastiği artık katıldığı tüm yarışmalara madalya için gidiyor. Özellikle Adem Asil ve Ferhat Arıcan'dan final ve madalya beklentimiz var. Bunun yanı sıra ilk defa dünya şampiyonasına katılan sporcularımız var. Onlar da final yapabilmek için gayret edecekler. Kadın sporcularımız da belirledikleri hedef doğrultusunda finallere yaklaşmak için çalışacaklar ve en az 1-2 sporcumuz final şansını kovalayacak. Umut ediyorum ki günün sonunda gülen taraf elde ettikleri başarılarla bizim sporcularımız olurlar. Sevinen ve kazanan ülkemiz olur. İnşallah sporcularımız bayrağımızı dalgalandırırlar" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL