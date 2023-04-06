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Türk Chiellini! Atletico Madrid, Manchester City ve Sevilla'dan 17'lik Efe'ye resmi teklif

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig ekibi Altay'ın 17 yaşındaki defans oyuncusu Efe Sarıkaya için Atletico Madrid, Manchester City ve Sevilla resmi teklif yaptı.

Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, Radyospor'a yaptığı açıklamada 17 yaşındaki stoper Efe Sarıkaya için Atletico Madrid, Manchester City ve Sevilla resmi teklif geldiğini ifade etti.

Üzümcü, "Efe Sarıkaya 17 yaşında ve gelişime açık bir futbolcu. Efe geçtiğimiz hafta İngiltere'ye gitti ve genç milli takımlarda forma giydi. Efe Sarıkaya için Manchester City, Atletico Madrid ve Sevilla kulüplerinden resmi transfer teklifleri geldi" dedi.

Türk Chiellini! Atletico Madrid, Manchester City ve Sevilla'dan 17'lik Efe'ye resmi teklif

Efe'nin gelişmesi gerektiğini söyleyen Üzümcü, "Ancak oyuncumuz gelişime açık ve şu aşamada teklifleri kabul etmedik" diyerek transfere izin verilmediğini belirtti.

Türk Chiellini! Atletico Madrid, Manchester City ve Sevilla'dan 17'lik Efe'ye resmi teklif

30 Kasım 2005 doğumlu olan Efe Sarıkaya henüz 17 yaşında. İzmir doğumlu olan Efe, Altay altyapısında futbola başladı. Stoper bölgesinde oynayan ve sol ayağını kullanan genç futbolcunun sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Yetenekli futbolcunun oyun stili İtalyan yıldız Giorgio Chiellini'yi anımsatıyor.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Manchester City FC Atletico Madrid Efe Sarıkaya Altay Spor Haberler

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