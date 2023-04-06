Türk Chiellini! Atletico Madrid, Manchester City ve Sevilla'dan 17'lik Efe'ye resmi teklif

Spor Toto 1. Lig ekibi Altay'ın 17 yaşındaki defans oyuncusu Efe Sarıkaya için Atletico Madrid, Manchester City ve Sevilla resmi teklif yaptı.

Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, Radyospor'a yaptığı açıklamada 17 yaşındaki stoper Efe Sarıkaya için Atletico Madrid, Manchester City ve Sevilla resmi teklif geldiğini ifade etti.

"RESMEN İSTEDİLER"

Üzümcü, "Efe Sarıkaya 17 yaşında ve gelişime açık bir futbolcu. Efe geçtiğimiz hafta İngiltere'ye gitti ve genç milli takımlarda forma giydi. Efe Sarıkaya için Manchester City, Atletico Madrid ve Sevilla kulüplerinden resmi transfer teklifleri geldi" dedi.

"KABUL ETMEDİK"

Efe'nin gelişmesi gerektiğini söyleyen Üzümcü, "Ancak oyuncumuz gelişime açık ve şu aşamada teklifleri kabul etmedik" diyerek transfere izin verilmediğini belirtti.

EFE SARIKAYA KİMDİR?

30 Kasım 2005 doğumlu olan Efe Sarıkaya henüz 17 yaşında. İzmir doğumlu olan Efe, Altay altyapısında futbola başladı. Stoper bölgesinde oynayan ve sol ayağını kullanan genç futbolcunun sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Yetenekli futbolcunun oyun stili İtalyan yıldız Giorgio Chiellini'yi anımsatıyor.