Türk buz hokeyinde Dünya Şampiyonası heyecanı başladı

TÜRK buz hokeyi milli takımları, 2025 IIHF Dünya Şampiyonası'nda U20 Erkek ve U18 Kadın kategorilerinde mücadele edecek. U20 Erkek Milli Takımı, Bulgaristan'da, U18 Kadın Milli Takımı ise İstanbul'da unvanını korumak için sahaya çıkacak.

TÜRK buz hokeyi milli takımları, 2025 IIHF Dünya Şampiyonaları kapsamında iki farklı organizasyonda aynı hafta buzda olacak. U20 Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek 3'üncü Klasman A Grubu Dünya Şampiyonası'nda mücadele ederken, geçtiğimiz yılın şampiyonu U18 Kadın Buz Hokeyi Milli Takımı ise İstanbul'da 2'nci Klasman A Grubu müsabakalarında unvanını korumak için sahaya çıkacak.

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) organizasyonunda gerçekleştirilen 2025 IIHF U20 Erkekler Dünya Şampiyonası 3'üncü Klasman A Grubu müsabakaları, Bulgaristan Buz Hokeyi Federasyonu'nun ev sahipliğinde 19–25 Ocak 2025 tarihleri arasında Sofya'da oynanacak. Ay-yıldızlı ekip, turnuva boyunca sergileyeceği performansla bir üst klasman hedefi doğrultusunda mücadele edecek.

U20 Erkek Milli Takımı maç programı (TSİ):

20 Ocak Salı 17.30 Belçika – Türkiye

22 Ocak Perşembe 21.00 Bulgaristan – Türkiye

24 Ocak Cumartesi 14.00 Türkiye – Çin Taipei

25 Ocak Pazar 14.00 Türkiye – Bosna Hersek

Geçtiğimiz sezon Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak başarıya imza atan U18 Kadın Buz Hokeyi Milli Takımı ise bu yıl da şampiyonluk hedefiyle yeniden buzda olacak. 2025 IIHF 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2'nci Klasman A Grubu müsabakaları, IIHF organizasyonu ve Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu (TBHF) ev sahipliğinde 19–25 Ocak 2025 tarihleri arasında İstanbul Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilecek. Ay-yıldızlılar, Hollanda, Yeni Zelanda, Kazakistan, Kore ve Letonya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, şampiyona öncesinde yaptığı açıklamada, "U18 Kadın Milli Takımımız geçtiğimiz yıl elde ettiği şampiyonlukla Türk buz hokeyi tarihinde çok önemli bir başarıya imza attı. Bu başarı, altyapıya yaptığımız yatırımların ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gösterdi. Şimdi kızlarımızdan, aynı inanç ve mücadeleyle ülkemizi yeniden gururlandırmalarını bekliyoruz. Tüm sporseverleri Zeytinburnu Buz Adası'na gelerek Milli Takımımıza destek olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

U18 Kadın Milli Takımı maç programı ise şu şekilde:

Bugün 20.00 Türkiye – Hollanda

20 Ocak Salı 20.00 Türkiye – Yeni Zelanda

22 Ocak Perşembe 20.00 Türkiye – Kazakistan

23 Ocak Cuma 20.00 Türkiye – Kore

25 Ocak Pazar 20.00 Türkiye – Letonya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
