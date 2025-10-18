Haberler

Türk Boksunda Hakem Gelişimi İçin Önemli Adım

Türk Boksunda Hakem Gelişimi İçin Önemli Adım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Boks Federasyonu, hakemlerin uluslararası düzeyde eğitim alması için önemli bir seminer düzenleyerek Avrupa'ya giden hakem sayısını artırmayı hedefliyor. 60 hakemin katıldığı seminerde, Türk hakemliğinin gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, "Avrupa'ya giden hakemlerimiz var. Bunların sayısını artırmak istiyoruz. Dolayısıyla bu, Türk hakemliği için önemli bir adım." dedi.

Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Boks Federasyonu Hakem Gelişim Semineri"ne 60 hakem katılıyor.

Türkiye Boks Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yaşar Çınar tarafından verilen seminerle hakemlerin gelişimine katkı sunulması hedefleniyor.

Hekimoğlu, AA muhabirine, eğitime 60 hakemle başladıklarını, 20 gün sonra ikinci grubu alacaklarını söyledi.

Böylece yaklaşık 120 hakemi misafir edeceklerini belirten Hekimoğlu, "Avrupa'da, dünyada ve olimpiyatta Türk hakemlerimizi görmek istiyoruz. Yaşar Çınar, MHK'nin başındaki değerli büyüğümüz. Zaten bu konuda baş hakemdir, dünya boksunda da değerlidir. Kendisi burada eğitim veriyor. Avrupa'ya giden hakemlerimiz var. Bunların sayısını artırmak istiyoruz. Dolayısıyla bu, Türk hakemliği için önemli bir adım. Federasyonlarımızda bu tür işler çok yapılmaz ama biz bir ilki yapmak istedik." dedi.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Spor
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Pazardan mezara: 3 kardeş ve enişteleri yan yana defnedildi

Pazardan mezara! Tabutları yan yana dizdiler: 3'ü kardeş 1'i enişte
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birce Akalay test sonucunu maçta öğrendi

Test sonucunu maçta öğrendi! Kulise kapandı
Nar ekşisi imalathanesinde mide bulandıran görüntüler! Pişkinlikleri çıldırttı

İmalathanede mide bulandıran görüntüler! Pişkinlikleri çıldırttı
Fatih Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok

Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok
Konya'da 5 gollü muhteşem düello

Süper Lig'i çok özlemişiz! 5 gollü muhteşem düello
Birce Akalay test sonucunu maçta öğrendi

Test sonucunu maçta öğrendi! Kulise kapandı
Sergen Yalçın'dan yayıncı kuruluşa eleştiri

Yayıncı kuruluşa fena salladı
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Dilan Polat intihara mı kalkıştı? Bomba iddiaya avukatından yanıt geldi

Dilan Polat köprüde intihara mı kalkıştı? Arayıp sorduk
Anadolu Efes'te yıldız oyuncu Georgios Papagiannis sezonu kapattı

Sahadan gözyaşlarıyla ayrılan yıldız isim sezonu kapattı
Trump-Putin görüşmesiyle ilgili soruya Beyaz Saray'dan çok çirkin yanıt

Beyaz Saray'dan Trump-Putin zirvesiyle ilgili soruya çok çirkin yanıt
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Sadettin Saran'dan Aziz Yıldırım'a flaş çağrı

Saran'dan Aziz Yıldırım'a flaş çağrı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.