Türk Bisiklet Hakemi Koray Cantez UCI Uluslararası Yol Bisikleti Hakemi Oldu

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda Öğretim Görevlisi olarak İngilizce ders veren Koray Cantez, bisiklet hakemliği kariyerine 2009 yılında aday hakem olarak başladı. 2010 yılında il hakemi, 2016 yılında ulusal hakem olan Cantez, UCI yol hakemliği kariyeri için 2019 yılında İtalya'da yapılan Elit Ulusal Hakem Kursu'nda ve 2022 yılında İsviçre UCI Merkezi'nde yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı oldu. İtalya'da 12-16 Temmuz 2023 tarihleri arasında düzenlenen 2.2.U23 Giro Valle d'Aosta yarışında pratik sınavını da başarı ile tamamlayan Koray Cantez, "UCI Uluslararası Yol Bisikleti Hakemi" olma hakkını kazandı. Cantez, dünyanın dört bir yanında düzenlenen UCI yarışlarında ve organizasyonlarda görev alarak ülkemizi temsil edecek.

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) takviminde yer alan etaplı yol bisikleti yarışı 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (TUR) ilk kez bir Türk bisiklet hakemi, UCI hakemi olarak görev yapıyor. Koray Cantez, TUR 2023'de hakem panelinde C2, C3 ve C4 hakemi olarak UCI hakemleri arasında yer alıyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Emin Müftüoğlu Bisiklet Hakemi Koray Cantez'in UCI hakemi olması hakkında, "Değerli hakemimiz Koray Cantez'i tüm sınavları başarıyla tamamlayarak UCI yol hakemi olması bizleri çok mutlu etti. Gururlandırdı. Türkiye Bisiklet Federasyonu ve bisiklet ailesi adına kendisini yürekten kutluyorum. Koray Cantez, ülkemizi, Türk bisikletini UCI yol bisikleti hakemi olarak pek çok uluslararası yarışta başarıyla temsil ederek uluslararası kariyer yapmak isteyen hakemlerimize örnek olarak Türk bisikletinin gelişimine değer katacak" dedi