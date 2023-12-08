Türk Atletizm Milli Takımı Belçika'ya gitti

Türk Kros Kadın ve Erkek Atletizm Milli Takımı, Belçika'da düzenlenecek Avrupa Kros Şampiyonası'na katılmak üzere Belçika'ya gitti. Milli takım, bireysel ve takım mücadelesinde madalya için yarışacak.

Enver ALAS-İSTANBUL,

Kros Kadın ve Erkek Atletizm Milli Takımı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de 10 Aralık'ta 29'uncusu gerçekleştirilecek U20, U23, Büyükler, Kadın ve Erkek Avrupa Kros Şampiyonası'na katılmak üzere Belçika'ya gitti. Türkiye Atletizm Milli Takımı kafilesinde 11 kadın ve 12 erkek olmak üzere toplam, 23 sporcu yer aldı.

Milliler 10 Aralık günü Belçika'nın Başkenti Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Kros Şampiyonası'nda bireysel ve takımlarda madalya mücadelesi verecek.

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın yanı sıra sporcular ve teknik heyet, Belçika'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'nda bir araya geldi. Fatih Çintimar, hareket öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu. Avrupa Kros Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı olarak ellerinden gelenin en iyisini yapabilmek için Brüksel'e tam kadro gittiklerinin altını çizen Çintimar, "Tabii ki Brüksel'e giderken kadromuzda olimpik kadroda bulunan ve olimpiyatlarda yarışması muhtemel olan ya da kota alacak sporcularımız yok. Ancak genç bir ekiple inşallah burada en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN BRANŞLARI KAZANAN TEK EKİP"

Brüksel'de mücadele edecek sporculara güvenlerinin tam olduğunu aktaran Çintimar, "Avrupa Kros'a giden bu ekibimiz bugüne kadar Balkan ülkeleri arasında ve Balkan Kros Şampiyonası'nda bütün branşları ilk kez kazanan ekibimiz. Yani bütün branşları bütün ülkeler içerisinde sadece bir ülke tamamını kazandı, o da bu ekip. İnşallah burada da ona göre bir derece söz konusu olacak ve orada da şampiyonluklarımızı kazanacağız" diye konuştu.

KAFİLEDE YER ALAN İSİMLER

29'uncusu gerçekleştirilecek olan U20, U23, Büyükler, Kadın ve Erkek Avrupa Kros Şampiyonası'nda piste çıkacak Türkiye Atletizm Kros Milli Takımı kadrosu şöyle;

U20 Kadınlar 5000 metre Edibe Yağız, Merve Karakaya, Dilek Koçak, Esmanur Yılmaz.

U20 Erkekler 5000 metre Utku Göler, Ali Tunç, Caner Can Tunçtan, Mervan Haykır

U23 Kadınlar 7000 metre Pelinsu Şahin, Ezgi Kaya, İnci Kalkan, Nur Sena Çeto

U23 Erkekler 7000 metre Ömer Amaçtan, İsmail Taşyürek, Taner Tunçtan, Ayetullah Aslanhan

Büyük Kadın ve Erkekler 9000 metre ile takımlar karışık mix bayrak 1500 metre, Bahar Atalay, Sümeyye Erol, Semra Karaaslan, Ramazan Baştuğ, Ersin Tekal, Ahmet Alkanoğlu ve Yunus Emre Akkuş