Üye Girişi
Haberler

Türk Atlet Eda Tuğsuz, Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Altın Madalya Kazandı

Spor Haberleri

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda kadınlar cirit atma finalinde Türkiye'den Eda Tuğsuz altın madalyanın sahibi oldu. Çinli Su Lingdan gümüş madalya, Güney Afrikalı Jana Van Schalkwyk ise bronz madalya almaya hak kazandı.

CHENGDU, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda kadınlar cirit atma finalinde Türkiye'den Eda Tuğsuz altın madalyanın sahibi oldu. Çinli Su Lingdan gümüş madalya, Güney Afrikalı Jana Van Schalkwyk ise bronz madalya almaya hak kazandı.

 

 

 

 

Kaynak: Xinhua / Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title