Türk Atlet Eda Tuğsuz, Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Altın Madalya Kazandı
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Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda kadınlar cirit atma finalinde Türkiye'den Eda Tuğsuz altın madalyanın sahibi oldu. Çinli Su Lingdan gümüş madalya, Güney Afrikalı Jana Van Schalkwyk ise bronz madalya almaya hak kazandı.
CHENGDU, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda kadınlar cirit atma finalinde Türkiye'den Eda Tuğsuz altın madalyanın sahibi oldu. Çinli Su Lingdan gümüş madalya, Güney Afrikalı Jana Van Schalkwyk ise bronz madalya almaya hak kazandı.
Kaynak: Xinhua / Spor