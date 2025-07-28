Türk Atıcılık Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda 6. Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Serhat Şahin ve Sena Can'dan oluşan atıcılık milli takımı, Fransa'daki Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda çiftler karışık skeet disiplininde 139 puanla 6. sırayı elde etti.

Mustafa Serhat Şahin ve Sena Can'dan oluşan atıcılık milli takımı, Fransa'da düzenlenen Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda çiftler karışık skeet disiplininde 6. oldu.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Mustafa Serhat ve Sena, Chateauroux kentindeki organizasyonda 139 puanla çiftler karışık skeet finalini 6. tamamladı.

Şampiyonada müsabakalar, 6 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
Yangına müdahale eden pilotun şahit olduğu anlar yürek burktu

Yangına müdahale eden pilotun şahit olduğu anlar yürek burktu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa yangınında benzin bidonuyla yakalanan şüpheli FETÖ'cü çıktı! İşte ilk ifadesi

Benzin bidonuyla yakalanan şüpheli FETÖ'cü çıktı! İşte ilk ifadesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.