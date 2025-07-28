Türk Atıcılık Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda 6. Oldu

Mustafa Serhat Şahin ve Sena Can'dan oluşan atıcılık milli takımı, Fransa'da düzenlenen Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda çiftler karışık skeet disiplininde 6. oldu.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Mustafa Serhat ve Sena, Chateauroux kentindeki organizasyonda 139 puanla çiftler karışık skeet finalini 6. tamamladı.

Şampiyonada müsabakalar, 6 Ağustos'ta sona erecek.