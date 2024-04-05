TFF 3.Lig takımlarından Turgutluspor'un yeni teknik direktörü Eray Gülay oldu.

Turgutluspor'un anlaşma sağladığı Teknik Direktör Eray Gülay için bugün kulüp tesislerinde imza töreni gerçekleştirdi. Törene Kulüp Başkanı Gökhan Akın ve Futbol Şube Sorumlusu Hüseyin Yasak katıldı. İmza töreninde konuşan yeni teknik direktör Eray Gülay, "Bana bu görevi layık gören Kulüp Başkanı Gökhan Akın ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim. Turgutluspor benim yuvam. Burada çok güzel başarılar, çok güzel zamanlar geçirdim. Zor bir süreçten geçiyoruz ama bunun üstesinden gelecek güçteyiz. Yine güzel günler göreceğiz. Taraftarlarımızın yüreği ferah olsun. Turgutluspor en iyi yerlere çıkacaktır. Her şey güzel olacak bundan emin olsunlar. Tek isteğin kulübümüze destek olsunlar ve güzel günlerin mutluluğunu birlikte yaşayalım." ifadelerini kullandı.

Yeni Teknik Direktör Eray Gülay'a görevinde başarılar dileyen Başkan Gökhan Akın ise "Eray Gülay hocamız Turgutlu'nun bir değeri ve Turgutlusporumuz için önemli bir isim. Hocamıza olan güvenimiz tamdır. Başarılı olacağına inanıyoruz. Bu kulübü daha da yukarılara çıkarmak için hep birlikte çok çalışacağız. Turgutluspor bu şehrin bir değeridir. Tüm taraftarlarımızı ve Turgutlulu futbolseverleri bu değere sahip çıkmaya ve destek olmaya davet ediyorum" dedi. - MANİSA