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Turgutluspor evinde Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u 4-1 mağlup etti

Turgutluspor evinde Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u 4-1 mağlup etti

Spor Haberleri

Turgutluspor, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla Turgutluspor 32 puana yükseldi.

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Tolga Tugay İnan, Semih Kocaman, Alp Osman Karaosmanoğlu

TURGUTLUSPOR: Fatih - Sertan, Tolga (Dk. 79 Onur), Serhat (Dk. 60 Fırat), Anıl (Dk. 79 Abdullah), Mustafa Köroğlu (Dk. 79 Zeki), Okan, Muhammed Ebrar, Mustafa Özyaşar, Berkay, Noyan (Dk. 28 Mert Polat)

KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR: Kerem - Ömer Faruk, Ümit, Gökalp, Savaş (Dk. 46 Mertcan), Cihad (Dk. 82 Uğurcan), Sertaç (Dk. 55 Ufukcan), Buğra (Dk. 55 Serkan), Hakan (Dk. 46 Adem), Muzaffer, Talha

GOLLER: Dk. 21 Sertan, Dk. 51, Dk. 70 Mert Polat, Dk. 89 Berkay ( Turgutluspor ), Dk. 90+2 Adem ( Kırıkkale Büyük Anadolu)

SARI KARTLAR: Mert Polat ( Turgutluspor ), Ömer Faruk, Serkan, Cihad ( Kırıkkale Büyük Anadolu)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son galibiyetini ligden çekilen Kahramanmaraşspor önünde hükmen alıp 6 maçtır kazanamayan Turgutluspor kötü gidişata Kırıkkale Büyük Anadoluspor karşısında son verdi. Turgutluspor evinde rakibini 4-1 yenerek alt sıralardan uzaklaştı. Kırmızı-siyahlılar 21'inci dakikada Sertan'ın golüyle öne geçti: 1-0. İlk yarıyı galip tamamlayan Turgutluspor, 51'inci dakikada Mert Polat'ın golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Mert Polat bu kez 70'inci dakikada yine sahneye çıktı, skor 3-0'a geldi. Berkay, 89'uncu dakikada Turgutluspor'un 4'üncü golünü kaydetti: 4-0. Müsabakada son sözü 90+2'nci dakikada Kırıkkale'den Adem söyledi: 4-1. Turgutluspor bu sonucun ardından 32 puana yükselirken, Kırıkkale ekibi de aynı puanda kaldı.


- Turgutlu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Spor

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