Turgutluspor evinde Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u 4-1 mağlup etti
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Turgutluspor, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla Turgutluspor 32 puana yükseldi.
STAT: 7 EylülHAKEMLER: Tolga Tugay İnan, Semih Kocaman, Alp Osman KaraosmanoğluTURGUTLUSPOR: Fatih - Sertan, Tolga (Dk. 79 Onur), Serhat (Dk. 60 Fırat), Anıl (Dk. 79 Abdullah), Mustafa Köroğlu (Dk. 79 Zeki), Okan, Muhammed Ebrar, Mustafa Özyaşar, Berkay, Noyan (Dk. 28 Mert Polat)KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR: Kerem - Ömer Faruk, Ümit, Gökalp, Savaş (Dk. 46 Mertcan), Cihad (Dk. 82 Uğurcan), Sertaç (Dk. 55 Ufukcan), Buğra (Dk. 55 Serkan), Hakan (Dk. 46 Adem), Muzaffer, Talha GOLLER: Dk. 21 Sertan, Dk. 51, Dk. 70 Mert Polat, Dk. 89 Berkay ( Turgutluspor ), Dk. 90+2 Adem ( Kırıkkale Büyük Anadolu)SARI KARTLAR: Mert Polat ( Turgutluspor ), Ömer Faruk, Serkan, Cihad ( Kırıkkale Büyük Anadolu)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son galibiyetini ligden çekilen Kahramanmaraşspor önünde hükmen alıp 6 maçtır kazanamayan Turgutluspor kötü gidişata Kırıkkale Büyük Anadoluspor karşısında son verdi. Turgutluspor evinde rakibini 4-1 yenerek alt sıralardan uzaklaştı. Kırmızı-siyahlılar 21'inci dakikada Sertan'ın golüyle öne geçti: 1-0. İlk yarıyı galip tamamlayan Turgutluspor, 51'inci dakikada Mert Polat'ın golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Mert Polat bu kez 70'inci dakikada yine sahneye çıktı, skor 3-0'a geldi. Berkay, 89'uncu dakikada Turgutluspor'un 4'üncü golünü kaydetti: 4-0. Müsabakada son sözü 90+2'nci dakikada Kırıkkale'den Adem söyledi: 4-1. Turgutluspor bu sonucun ardından 32 puana yükselirken, Kırıkkale ekibi de aynı puanda kaldı. - Turgutlu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Spor