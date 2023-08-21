Turgutluspor, Bursa Yıldırım'ı mağlup etti

TFF 3. Lig ekibi Turgutluspor, yeni sezon hazırlıklarının 2. etap çalışmalarını sürdürdüğü Afyonkarahisar kampında karşılaştığı Bursa Yıldırım'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Turgutluspor Teknik Direktörü Ramazan Çelik, karşılaşmanın değerlendirmesini yaptı.

Turgutluspor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Afyonkarahisar'da yaptığı 2. etap kampında Bursa Yıldırım ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Teknik Direktör Ramazan Çelik yönetimindeki Turgutluspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Turgutluspor'a galibiyeti getiren golleri Recep Metin ve Noyan Öz kaydetti.

Kocatepe Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakayı Turgutluspor Kulüp Başkanı Gökhan Akın, Sportif Direktör Sadullah Erarslan ile birlikte izledi. Teknik Direktör Ramazan Çelik yönetimindeki Turgutluspor, müsabakanın her iki yarısında da farklı 11'ler ise mücadele ederken, hafif sakatlığı bulunan Salih Polatdemir dışında tüm oyuncular süre aldı. Oldukça çekişmeli geçen maç Turgutluspor'un 2-1 üstünlüğü ile bitti. Takıma galibiyeti getiren golleri Recep Metin ve Noyan Öz kaydetti. Turgutluspor yarın yapacağı çalışma ile yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Teknik Direktör Ramazan Çelik, Bursa Yıldırım maçını değerlendirdi

Turgutluspor Teknik Direktörü Ramazan Çelik, Bursa Yıldırımspor ile oynanan hazırlık maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Çelik, "17 Ağustos'ta Afyon kampının startını verdik. Yoğun bir programla lige hazırlanıyoruz. Bu süreçte Afyon'daki ilk hazırlık maçında Bursa Yıldırım ile karşılaştık. Daha öncede dediğim gibi bizim için hazırlık maçlarında alınan skordan çok önemli olan sahada neler yaptığımız. Çalışmalarımızı ne derecede sahaya yansıttığımız önemli. Bireysel performansları geliştirerek, takım performansını da yukarı çekmek istiyoruz. Evet, Bursa Yıldırım maçını iyi oynayarak, iyi mücadele ederek kazandık. Fakat çok daha iyisini yapmalıyız. Eksiklerimizi görmemiz açısından bu maç iyi oldu. Çıkardığımız dersler var ve bu derslerimize çalışacağız. Oyuncularımız canla başla çalışıyorlar. İstediklerimizi yapmak için gayret ediyorlar. Ligin ilk haftasında evimizde oynayacağımız Ergene Velimeşe maçına 19 günlük bir süre var. Bu süre zarfı içinde tam istediğimiz seviyeye geleceğiz. Lige hazır bir şekilde gireceğiz. Başarı için herkese ihtiyaç var. Turgutluspor ruhunu canlandırma zamanı geldi. Tüm taraftarlarımızı her zaman yanımızda görmek istiyoruz. Turgutluspor'a yakışan bir takım olarak ilk maç sahada olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi. - MANİSA