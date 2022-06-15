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Turgutlu'da yaz spor okulları ve kültür kurslarına kayıtlar devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Turgutlu'da yaz spor okulları ve kültür kurslarına kayıtlar devam ediyor

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen yaz spor okulları ve kültür kurslarına kayıtlar devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen yaz spor okulları ve kültür kurslarına kayıtlar devam ediyor. Kurslar, 20 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

Turgutlu Belediyesi yaz aylarında çocukların ve gençlerin spor ve kültür faaliyetleriyle zaman geçirmeleri, yaşıtlarıyla birlikte sosyal ve fiziksel becerilerini geliştirmeleri amacıyla yaz spor okulları ve kültür kursları düzenliyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde başlayacak olan kurslarda yaz boyunca basketbol, yüzme, voleybol ile halk oyunları, müzik, el sanatları, resim alçı rölyef ve drama branşlarında alanlarında uzman antrenörler ve eğitmenler tarafından eğitim verilecek.

20 Haziran Pazartesi günü başlayacak olan yaz spor okulları ve kültür kurslarına kayıtlar ise devam ediyor. Kayıtlar, Turgutlu Belediyesi hizmet binası zemin katından 09.00-12.30/13.30-17.00 saatleri arasında yapılıyor.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin yaz tatili boyunca hem eğlenmeleri hem de sosyal ve fiziksel becerilerini geliştirebilmeleri adına yaz spor okulları ve kültür kurslarımızı düzenliyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi kurslarımıza katılmaya, spor ve kültür dolu bir yaz geçirmeye davet ediyorum" şeklinde konuştu. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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