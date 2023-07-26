Turgutlu Belediyespor, eski oyuncusu Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın adının Kadınlar Basketbol Liglerine verilmesi için başvuruda bulundu

Turgutlu Belediyespor, trafik kazasında hayatını kaybeden eski oyuncusu Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın adının 2023-2024 sezonunda Kadınlar Basketbol Liglerine verilmesi için Türkiye Basketbol Federasyonuna başvuru yaptı. Buğdaycı, 2021-2022 sezonunda Turgutlu Belediyespor'da mücadele etmişti. Kulüp başkanı Fırat Honaz, Yasemin'in sevilen bir sporcu olduğunu ve adının ölümsüzleştirilmesini istediklerini belirtti.

Turgutlu Belediyespor, trafik kazasında hayatını kaybeden eski oyuncusu Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın adının 2023-2024 sezonunda Kadınlar Basketbol Liglerine verilmesi için Türkiye Basketbol Federasyonuna başvuru yaptı.

Turgutlu Belediyespor Kulübü Başkanı Fırat Honaz, yaptığı açıklamada, trafik kazasında hayatını kaybeden Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın 2021-2022 sezonunda takımlarında mücadele ettiğini hatırlattı.

Yasemin'in sevilen bir sporcu olduğunu ve adının ölümsüzleştirmesini istediklerini kaydeden Honaz, "Bu sebeple biz de 2023-2024 sezonuna onun adının verilmesini istedik. Liglerin Mihrace Yasemin Buğdaycı adıyla oynatılması için çalışma başlatıp, TBF'ye bununla ilgili olarak talepte bulunduk. Onun isminin yaşatılmasını istiyoruz." dedi.

En son Zonguldak Spor Basket 67'de forma giyen Mihrace Yasemin Buğdaycı, 24 Temmuz Pazartesi günü Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesinin Fetih Mahallesi Hayati Avşar Caddesi'nde bisikletiyle seyir halinde iken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Buğdaycı, tedavi altına alındığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetmişti.