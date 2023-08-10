Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Sezona Hazırlanıyor

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, TKBL 2023-2024 sezonu için antrenmanlara başladı. Takım, teknik ve fitness antrenmanlarıyla yoğun bir tempoda çalışarak sezona hazırlanıyor.

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında antrenmanlarına başladı.

Manisa'nın tek kadın basketbol takımı olarak TKBL'de üçüncü kez mücadele edecek olan Trippters.com Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı. Oyuncular ilk olarak başantrenör Kaan Artun'un önderliğinde parkeye inerek teknik idmanını yaptı.

Turgutlu'nun temsilcileri, Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'ndaki idmanın yanı sıra fitness antrenmanını da kulübün sponsorlarından biri olan Bulls Gym Spor Salonu'nda yaparak sezona hazırlık çalışmalarını hızlı ve koordineli bir şekilde gerçekleştiriyor. Oyuncular, çalışma programı doğrultusunda teknik ve fitness antrenmanı olarak günde çift idman şeklinde lig karşılaşmalarına yoğun bir tempoda hazırlanmış olacak.

Kadın basketbol takımının hazırlık süreci hakkında bilgi paylaşan Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Kaan Artun, şunları kaydetti:

"TKBL'de yeni sezon hazırlıklarımız doğrultusunda diyetisyenimizde ölçümlerimiz yapıldı, yakın zaman içerisinde kapsamlı bir sağlık kontrolümüz olacak. Üç hafta sonra da hazırlık maçları yapmayı planlıyoruz. Yönetimimizle yaptığımız görüşmeler sonucunda iyi bir takım kurduk. Takım olarak son derece güzel uyum yakaladık. Sezon başladığında bu uyumu profesyonel anlamda maçlarımıza yansıtacağımıza inanıyoruz."