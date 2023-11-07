Turgay Germen, Çeşme Gran Fondo Bisiklet Yarışlarında Takımını Kürsüye Taşıdı

Çeşme Gran Fondo Bisiklet Yarışlarında, kendi yaş kategorisinde üçüncü olan Turgay Germen, takımını kürsüye taşıdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından çeşitli sponsorların destekleriyle düzenlenen Çeşme Gran Fondo Bisiklet Yarışları, İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleşti. Organizasyona 5 sporcu ile katılan Antalyaspor Bisiklet Takımı'nda son dönemin formda ismi Turgay Germen, kendi yaş kategorisinde üçüncü olarak takımını kürsüye taşıyan isim oldu.

Başlangıcı ve bitişi Çeşme merkezinde olan ve doğu yönünde Gülbahçe mevkiine kadar uzanan yarışın 110 kilometrelik uzun parkur etabına katılan kırmızı-beyazlı bisikletçiler Adil Deniz Karacagil, Levent Çetinkaya, Nuri Acar, Turgay Germen ve Devrim Ardıç beşlisi ile Çeşme'de boy gösterdi. Yaklaşık 1.5 kilometresi tırmanış etabı olan ve 3 saatte tamamlanan zorlu yarış sonucunda genel klasmanda 12. sırayı alan Turgay Germen, kendi yaş grubunda da 3. olarak Antalyaspor'u kürsüye taşıdı. - ANTALYA