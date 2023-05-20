Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 2023 Avrupa Genel Kurulu toplantısında Turgay Demirel, FIBA Avrupa Onursal Başkanı oldu.

FIBA, 2023 Avrupa Genel Kurulu Avrupa'dan bütün üye federasyonlarının katılımıyla 19 Mayıs Cuma günü Almanya'nın Münih şehrinde toplandı. Görev süresi sona eren FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel'in başkanlık ettiği oturuma, FIBA Başkanı Hamane Niang, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, FIBA Avrupa İcra Direktörü ve Genel Sekreteri Kamil Novak ile FIBA Avrupa Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

FIBA ve FIBA Avrupa'nın sunduğu önergenin genel kurulda kabul edilmesinin ardından Turgay Demirel, FIBA Avrupa Onursal Başkanı unvanına layık görüldü.

Turgay Demirel: "Meşaleyi size devrediyorum"

FIBA Avrupa Başkanı olarak son konuşmasını yapan Demirel, görev süresince ve özellikle 2019-2023 arasındaki ikinci döneminde FIBA Avrupa'nın koronavirüs salgınının oluşturduğu tehlikeli dalgaları ve Ukrayna'daki savaşın patlak vermesinin ardından bu süreçleri başarıyla yönettiklerinden söz etti. Demirel, FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'de alınan harika sonuçlara, organizasyona katılım oranına ve şimdiye kadarki en iyi dijital verilere dikkat çekerek bu turnuvanın tüm zamanların en başarılı ve heyecan verici organizasyonlarından biri olduğuna dikkat çekti. Demirel ayrıca, 2021'de Fransa ve

İspanya'da zor şartlar altında düzenlenen FIBA Kadınlar EuroBasket başta olmak üzere çeşitli geliştirme projeleriyle kadın basketbolunu bir üst seviyeye taşıma çabalarına da övgüde bulunarak, "Şimdi Avrupa basketbolunda parlak bir gelecek oluşturmak için meşaleyi size devrediyorum. Dokuz yıllık başkanlık görevinin ardından sahneden ayrılmadan önce, iyi ve

kötü günlerimde birlikte çalıştığım herkese en içten şükranlarımı sunuyorum" diyerek

sözlerini noktaladı.

FIBA Başkanı Niang ise Demirel'in bahsettiği son dört yıldaki iki büyük krizin Avrupa basketbolunu tehdit ettiğini ve Avrupa'daki tüm paydaşların FIBA'nın yardımıyla zor zamanlarda nasıl dayanışma içinde olduğu hakkındaki yorumlarını yineledi. Niang ayrıca, son dört zorlu yıl boyunca FIBA EuroBasket 2022, FIBA Kadınlar EuroBasket 2021 ve 2023'te yapılacak olan tüm gençler şampiyonalarını gerçekleştirmeyi başaran tüm etkinlik organizatörlerinin çabalarının önemini vurguladı.

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ise FIBA Avrupa ve FIBA'nın misyonunun, FIBA Avrupa

kulüp müsabakaları ve Basketbol Şampiyonlar Ligi aracılığıyla ulusal federasyonların, liglerin ve kulüplerin haklarını ve refahını korumak olduğunu ve bunun asla pazarlık konusu olamayacağını yineledi. FIBA ve FIBA Avrupa'nın anlık ama dikkatli tepkisi sayesinde koronavirüs pandemisinin, basketbolun yönetimi ve finansmanı için bir stres testi olduğunu belirtti.

Genel kurul, Ukrayna'ya tam dayanışma ve desteğini sunması ve toplantıda hazır bulunan federasyon delegelerinin ayakta alkışlaması ile sona erdi. - İSTANBUL