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Turabi Survivor'dan gitti mi? Turabi Survivor'da neden yok, elendi mi?

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Survivor All Star yeni bölümde Turabi'yi göremeyen birçok kişi internet üzerinde konu hakkındaki Turabi Survivor'dan gitti mi? Sorusu başta olmak üzere birçok detayı araştırıyor. Peki, Turabi Survivor'dan gitti mi? Turabi Survivor'da neden yok, elendi mi?

Turabi Survivor'dan gitti mi? Sorusu, Survivor yeni bölümüne dair en çok araştırılmakta olan konular arasında yer alıyor. Survivor'ın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Turabi, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Survivor'da şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Turabi'den hayranlarına kötü haber geldi. Peki, Turabi Survivor'dan gitti mi? Turabi Survivor'da neden yok, elendi mi?

TURABİ SURVİVOR'DAN GİTTİ Mİ?

Acun Ilıcalı, sakatlanan Turabi'nin yarışmaya devam edemeyeceğini duyurdu. Ilıcalı, "Survivor'da Turabi kısa sürede büyük iz bıraktı. Geçtiğimiz hafta oyuna çıkarken sakatlığı oldu. 5 gün boyunca doktoruyla Turabi görüştü. Sonunda Turabi'den gelen haber maalesef iyi değil. Turabi yarışmanın geleceğiyle ilgili verdiği kararı bize açıkladı. Survivor All Star'a devam edemeyeceğini söyledi." şeklinde konuştu.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve tedavisinin ardından Survivor All Star'a gelen Turabi Çamkıran, sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya veda etti. Eski şampiyon Turabi'nin yarışmaya devam edemeyeceğini söyleyen Acun Ilıcalı, Hilmi Cem, Sema Aydemir ve Avatar Atakan'ın geleceğinin müjdesini verdi.

SURVIVOR TURABİ KİMDİR?

Turabi Çamkıran, 3 Temmuz 1987 tarihinde Mersin ilinde doğdu. Aslen Kahramanmaraş Afşin'lidir. Mersin Toroslar Lisesi ve Gazi Lisesi'ne gitti fakat bitiremedi, liseyi Survivor yarışmasından sonra bitirdi. Gençliğinden beri hem breakdance hem de Muay Thai dövüş sanatıyla ilgilendi.

2013 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katıldı ve yarı finale kadar yükseldi. 2014, 2015 ve 2018 yıllarında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasına katıldı. 2014 Survivor Gönüllüler takımında yer aldı şampiyon oldu. 2015 yılında Survivor All Star yarışmasında da 1. oldu ve art arda iki kez Survivor yarışmasını kazanan ilk kişi oldu. Survivor yarışmasından sonra birkaç sinema filmi ve dizide rol aldı.

Emir Ceran
Emir Ceran
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