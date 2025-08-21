Tur şansı zora girdi! RAMS Başakşehir'e kendi sahasında büyük şok

Tur şansı zora girdi! RAMS Başakşehir'e kendi sahasında büyük şok
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında RAMS Başakşehir, Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'ya 2-1 kaybetti.

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında RAMS Başakşehir, Romanya temsilcisi Universitatea Craiova ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı RAMS Başakşehir, 2-1'lik skorla kaybetti.

ESKİ GALATASARAYLI RAMS BAŞAKŞEHİR'İ ÜZDÜ

Universitatea Craiova'ya galibiyeti getiren golleri 45+2'de Galatasaraylı eski futbolcu Alexandru Cicaldau ve 61. dakikada Carlos Mora kaydetti. Temsilcimizin tek golü 87. dakikada Festy Ebosele'den geldi.

RÖVANŞ 28 AĞUSTOS'TA

Bu sonuçla birlikte temsilcimiz RAMS Başakşehir, rövanş maçı öncesi tur şansını zora soktu. Turun ikinci maçı 28 Ağustos Perşembe günü Romanya'da oynanacak. Temsilcimize tur için en az 2 farklı galibiyet gerekecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Tümer Metin'den Fenerbahçe için olay iddia

Tümer Metin'den Fenerbahçe için olay iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenomen anne merak edilen soruyu yanıtladı: Oğlumun üstün zekalı olduğunu nasıl anladım?

8 yaşındaki oğlunun üstün zekalı olduğunu böyle anladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.