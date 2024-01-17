Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçın galibi Gaziantep FK

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Gaziantep Fk, sahasında Bodrum FK ile karşılaştı. Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçı Gaziantep Fk 1-0 kazandı.

90+6'DA TUR GELDİ

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 90+6. dakikada Papis Djilobodji kaydetti. Gaziantep FK bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.