Üye Girişi
Haberler

Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçın galibi Gaziantep FK

Güncelleme:
Abone Ol

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 1. Lig'den Bodrum FK'yı Papy Djilobodji'nin 90+6. dakikada attığı golle 1-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Gaziantep Fk, sahasında Bodrum FK ile karşılaştı. Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçı Gaziantep Fk 1-0 kazandı.

90+6'DA TUR GELDİ

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 90+6. dakikada Papis Djilobodji kaydetti. Gaziantep FK bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçın galibi Gaziantep FK

Kaynak: Haberler.com / Spor

Gaziantep FK Futbol Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor kim kazandı? 17 Ocak Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 6. Bölüm CANLI izleme linki! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 17 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! Aile Arasında oyuncuları ve konusu! Aile Arasında oyuncuları kimlerdir? Aile Arasında konusu nedir? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 17 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 144. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 17 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! Ejder Kılıcı filmi oyuncuları kim, nered, ne zaman çekildi? Ejder Kılıcı filmi konusu, oyuncuları ve Ejder Kılıcı özeti! TUA ne demek, açılımı nedir? Türkiye Uzay Ajansı TUA nedir? 18 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 18 Ocak Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Türkiye fırlatma üssü yok mu, Türkiye uzay üssü yok mu? Turgut Altınok kimdir? Turgut Altınok kaç yaşında, nereli? Turgut Altınok hayatı ve biyografisi! AK Parti Adana adayı kim oldu, Fatih Kocaispir aday mı? AK Parti Ankara adayı kim oldu, Turgut Altınok aday mı? İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı CANLI YAYIN | Alper Gezeravcı uzay yolculuğu hangi kanalda? Fırlatma CANLI YAYIN İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title