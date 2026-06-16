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Tunus Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğüne Renard'ı getirdi

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Tunus Futbol Federasyonu, İsveç mağlubiyetinin ardından Sabri Lamouchi'nin görevine son vererek 2026 Dünya Kupası sonuna kadar Fransız teknik adam Herve Renard ile anlaştı.

Tunus Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğüne 2026 FIFA Dünya Kupası sonuna kadar Fransız Herve Renard'ı getirdi.

F Grubu'ndaki ilk maçta İsveç karşısında alınan 5-1'lik mağlubiyetin ardından Sabri Lamouchi'nin görevine son veren federasyon, turnuva sonuna kadar 57 yaşındaki Fransız teknik adam Renard ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Dünya Kupası'na 6 kez katılan ancak grup aşamasını geçemeyen Tunus, 21 Haziran'da Japonya ve 26 Haziran'da Hollanda ile karşılaşacak.

Zambiya ve Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar Kupası (AFCON) şampiyonluğu yaşayan Renard, Dünya Kupası'nda ise Fas ve Suudi Arabistan'ı çalıştırmıştı.

Lamouchi, turnuva tarihinde bir maç sonra görevine son verilen ilk teknik adam oldu.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
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