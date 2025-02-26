Tunceli'de Okullara Spor Malzemesi Desteği

Tunceli merkezde bulunan tüm ortaokul ve liselere spor malzemesi yardımında bulunuldu.

Tunceli'de, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ve Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun desteğiyle il merkezinde bulunan 15 okul ve 2 kuruma 51 kolilik spor malzemesi desteğinde bulunuldu. Spor malzemelerinin dağıtımı nedeniyle Tunceli Kapalı Spor Salonunda düzenlenen programa, Vali Yardımcısı Fikret Dağ, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürü Aytaç Keklik, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, kurum amirleri, okul idarecileri, öğretmen, antrenör ve öğrenciler katıldı.

Jimnastik, karate gösterisi ve halk oyunu gösterisinin yer aldığı programın sonunda Vali Yardımcısı Fikret Dağ ve protokol üyeleri tarafından okullara, içinde eşofman takımı, şort/tişört, basketbol, futbol, voleybol topu, masa tenisi raketi ve topu ile badminton raketinin yer aldığı spor malzemelerinin dağıtımı gerçekleştirildi. - TUNCELİ