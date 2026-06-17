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Tunceli'de kano yarışları başladı

Tunceli'de kano yarışları başladı
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Tunceli, ilk kez düzenlenen Kano Akarsu Slalom Bahar Kupası ile 5 ilden 115 sporcuyu ağırlıyor. Vali Aygöl, kentte huzur ve sporun ön planda olduğunu vurguladı.

Tunceli, Türkiye'nin farklı illerinden gelen genç sporcuları ağırlıyor. Kentte ilk kez düzenlenen Kano Akarsu Slalom Bahar Kupası Yarışları başladı.

Tunceli'de ilk kez düzenlenen Kano Akarsu Slalom Bahar Kupası Yarışları, Munzur'un coşkun sularında başladı. Geçmişte yaşanan terör olayları ve güvenlik sorunlarıyla gündeme gelen kentte bugün sporun ve gençliğin ön plana çıktığı bir tablo ortaya çıktı. Türkiye'nin 5 ilinden 11 takım ve 115 sporcunun katıldığı organizasyonda sporcular slalom parkurunda mücadele ederken, yarışlar renkli görüntülere sahne oldu. Yarış alanında sporcular ve teknik ekiple bir araya gelen Tunceli Valisi Şefik Aygöl, kentte sağlanan huzur ortamının gençlerin sporla buluşmasına imkan sağladığını belirterek, Tunceli'nin artık huzur, umut ve sporla anıldığını ifade etti.

"Artık bu şehirde huzur var, gençlik var, umut ve spor var"

Vali Aygöl, "Kano Slalom Bahar Kupası yapıyoruz. 6 vilayetimizden 12 takım ve 120 sporcumuz dün başladılar, bugün ve yarın devam edecek şekilde çok güzel yarışmalar yapıyorlar. Müsabakaları çok önemsiyoruz. Çünkü yıllardır bu memlekette çok büyük problemler yaşandı. Ancak bugün gençler huzur içerisinde burada sporlarını yapabiliyorlar. Munzur'un kenarında huzurlu bir şekilde yarışmalarına katılabiliyorlar. Artık bu şehirde huzur var, gençlik var, umut ve spor var. Ülkemizin her yerindeki vatandaşlarımızı şehrimize davet ediyorum" diye konuştu. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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