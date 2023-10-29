Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı futbol ve voleybol turnuvası düzenlendi. Raşit Yüksel İmam Hatip Ortaokulu futbol turnuvasında birinci olurken, Çok Programlı Anadolu Lisesi ise voleybol turnuvasında şampiyon oldu.

Tunceli'de Cumhuriyet'in 100. Yılı Kutlamaları Kapsamında Futbol ve Voleybol Turnuvası Düzenlendi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında futbol ve voleybol turnuvası düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen etkinliğe, ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan takımlar katıldı.

Bir hafta süren futbol müsabakalarında ortaokullar arasında Raşit Yüksel İmam Hatip Ortaokulu takımı birinci olurken liseler arası müsabakalarda ise Çok Programlı Anadolu Lisesi takımı birinciliği kazandı.

Voleybol turnuvasında ise Çok Programlı Anadolu Lisesi takımı şampiyon oldu.