Tuncay Şanlı, Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde Göreve Başladı

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tuncay Şanlı, kulübün Futbol Akademisi'nde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak atandı. Altyapı ile üstyapı arasındaki koordinasyonu güçlendirecek ve genç oyuncuların gelişimini yeniden tanımlayacak.

FENERBAHÇE'nin eski futbolcusu Tuncay Şanlı, sarı-lacivertli kulübün Futbol Akademisi bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak göreve başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Şanlı'nın; altyapı ve üstyapı arasındaki yapısal koordinasyonun güçlendirilmesi, genç oyuncuların gelişim süreçlerinin performans, karakter ve profesyonellik ekseninde yeniden tanımlanması ile altyapıdan sürdürülebilir futbolcu değeri yaratma sisteminin kurulmasından sorumlu olacağı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Efsanemiz Tuncay Şanlı yeniden Fenerbahçe'de. Kulübümüzün efsane isimlerinden Tuncay Şanlı, Futbol Akademimiz bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak göreve başlamıştır. Bu kapsamda Şanlı, altyapı ve üstyapı arasındaki yapısal koordinasyonun güçlendirilmesi, genç oyuncuların gelişim süreçlerinin performans, karakter ve profesyonellik ekseninde yeniden tanımlanması, ayrıca altyapıdan sürdürülebilir futbolcu değeri yaratma sisteminin kurulması görevlerinden sorumlu olacak. Tuncay Şanlı'nın katılımıyla, Futbol Akademimiz; kulübümüzün teknik ve sportif standartlarını yükselten, modern futbolun gerekliliklerine uygun, sürekli üretim odaklı bir sistemi hayata geçirmeyi amaçlamaktadır. Tuncay Şanlı'ya yeni görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Fenerbahçemiz için her alanda birlik beraberlik ruhunu yaratmaya efsanelerimizle devam edeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
