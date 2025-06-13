Tuna Tunca, Manş Denizi'ni Geçen İlk Otizmli Türk Sporcu Oldu

Tuna Tunca, Manş Denizi'ni Geçen İlk Otizmli Türk Sporcu Oldu
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22 yaşındaki Tuna Tunca, 13 saat 26 dakika sürede Manş Denizi'ni geçerek otizmli ilk Türk sporcu unvanını kazandı. Ultra maraton yüzücüsü, İngiltere'den başlayarak Fransa'ya ulaştı.

İzmir'de küçük yaşlarda yüzmeye başlayan 22 yaşındaki Tuna Tunca, 13 saat 26 dakika kulaç atarak Manş Denizi'ni geçen otizmli ilk Türk sporcu oldu.

Ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, İngiltere ile Fransa arasındaki 34 kilometrelik Manş'ı geçmek için 02.24'te İngiltere'nin Samphire Hoe kıyısından denize girdi.

Tunca, 13 saat 26 dakika yüzüp Fransa'nın Wissant bölgesinde kıyıya ulaştı.

Dip akıntılarına rağmen 14 derecedeki suda saatlerce kulaç atan Tunca, kıyıda ilk kutlamayı annesi Gül Nur Tunca ve ekip arkadaşlarıyla yaptı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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Yorumlar (1)

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