Tuna Tekin, Dünya Şampiyonası'ndan İki Gümüş Madalya ile Döndü

Tuna Tekin, Dünya Şampiyonası'ndan İki Gümüş Madalya ile Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli rüzgar sörfçüsü Tuna Tekin, Galler'deki 2025 Techno 293 Dünya Şampiyonası'nda 13 yaş altı kategorisinde iki gümüş madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı. Antrenörü, Tekin'in disiplinli çalışmasının başarının anahtarı olduğunu belirtti.

Milli sporcu Tuna Tekin, Galler'in Pwllheli kentinde 16-23 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 2025 Techno 293 Dünya Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza atarak iki gümüş madalya kazandı.

Milli rüzgar sörfçüsü Tuna Tekin, Galler'in Pwllheli kentinde 16-23 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 2025 Techno 293 Dünya Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. 10 ülkeden 38 sporcunun mücadele ettiği 13 yaş altı kategorisinde yarışan Tekin, iki gümüş madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı. Şampiyona kapsamında gerçekleştirilen 15 yarışın 7'sinde birincilik elde eden genç sporcu, sergilediği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çekti. Tuna Tekin'in bu başarısı, hem Türk spor camiasında hem de yelken branşında büyük takdir topladı.

Aktif Rüzgar Sörfü ve Doğa Sporları Kulübü sporcusu olan Tuna Tekin'in antrenörü Tuğrul Albayrak, elde edilen başarıda disiplinli çalışmanın ve doğru antrenman metotlarının etkili olduğunu vurguladı.

Antrenör Albayrak yaptığı açıklamada, "Tuna'nın disiplinli çalışması ve yüksek motivasyonu, sporcu-aile-antrenör üçgenindeki doğru uyum bu başarıyı getiren en önemli etkenlerdi. Antrenmanlarda uygulanan metodlara verdiği cevap ve uluslararası parkurlardaki hakimiyeti bu sonuçları beraberinde getirdi. Tuna'nın bu çıkışını önümüzdeki dönemde de sürdüreceğine yürekten inanıyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsrail savaş uçakları Gazze'de hastane vurdu: 15 kişi hayatını kaybetti

İnsanların açlıktan öldüğü Gazze'de sözün bittiği an
Hakem Kurulu, üçüncü kez toplandı! İşte memur için ağır basan zam oranı

Kurul, üçüncü kez toplandı! İşte memur için ağır basan zam oranı
3.3'lük deprem öncesi telefonlara gönderilen uyarı mesajı infial yarattı

Deprem öncesi binlerce telefona gelen bildirim infial yarattı
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığına Ece Erken'den çarpıcı yorum

Ece Erken ayrılığın perde arkasını canlı yayında açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halit Yukay'ın cansız bedeni ROV ile görüntülendi

Halit Yukay'ın cansız bedeni görüntülendi! O ayrıntı dikkat çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.