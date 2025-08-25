Tuna Tekin, Dünya Şampiyonası'ndan İki Gümüş Madalya ile Döndü

Milli sporcu Tuna Tekin, Galler'in Pwllheli kentinde 16-23 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 2025 Techno 293 Dünya Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza atarak iki gümüş madalya kazandı.

Milli rüzgar sörfçüsü Tuna Tekin, Galler'in Pwllheli kentinde 16-23 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 2025 Techno 293 Dünya Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. 10 ülkeden 38 sporcunun mücadele ettiği 13 yaş altı kategorisinde yarışan Tekin, iki gümüş madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı. Şampiyona kapsamında gerçekleştirilen 15 yarışın 7'sinde birincilik elde eden genç sporcu, sergilediği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çekti. Tuna Tekin'in bu başarısı, hem Türk spor camiasında hem de yelken branşında büyük takdir topladı.

Aktif Rüzgar Sörfü ve Doğa Sporları Kulübü sporcusu olan Tuna Tekin'in antrenörü Tuğrul Albayrak, elde edilen başarıda disiplinli çalışmanın ve doğru antrenman metotlarının etkili olduğunu vurguladı.

Antrenör Albayrak yaptığı açıklamada, "Tuna'nın disiplinli çalışması ve yüksek motivasyonu, sporcu-aile-antrenör üçgenindeki doğru uyum bu başarıyı getiren en önemli etkenlerdi. Antrenmanlarda uygulanan metodlara verdiği cevap ve uluslararası parkurlardaki hakimiyeti bu sonuçları beraberinde getirdi. Tuna'nın bu çıkışını önümüzdeki dönemde de sürdüreceğine yürekten inanıyorum" dedi. - İZMİR