TÜMOSAN Konyaspor ve Hesap.com Antalyaspor Maçının İlk Yarısı 0-0 Beraberlik ile Sona Erdi
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor ile Hesap.com Antalyaspor arasındaki maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Her iki takım da pozisyonlar bulmasına rağmen, devreye 0-0 eşitlikle girdi.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Samet Çavuş, Ogün Kamacı
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı, Guilherme, Jin Ho, Stefanescu, Melih İbrahimoğlu, Bardhi, Muleka, Umut Nayir
Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Ceesay, Saric, Van de Streek, Abdülkadir Ömür, Strom, Boli
3. dakikada Jin Ho'nun pasında topla buluşan Melih İbrahimoğlu'nun ceza sahası dışından şutunda, top yandan dışarıya gitti.
26. dakikada köşe vuruşunda topun başına geçen Bardhi'nin ortasında Umut Nayir'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.
37. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun pasında topla buluşan Bardhi'nin ceza sahası içerisinde şutunda, kaleci Abdullah Yiğiter topu çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.