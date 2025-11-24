Haberler

TÜMOSAN Konyaspor ve Hesap.com Antalyaspor Maçının İlk Yarısı 0-0 Beraberlik ile Sona Erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor ile Hesap.com Antalyaspor arasındaki maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Her iki takım da pozisyonlar bulmasına rağmen, devreye 0-0 eşitlikle girdi.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Samet Çavuş, Ogün Kamacı

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı, Guilherme, Jin Ho, Stefanescu, Melih İbrahimoğlu, Bardhi, Muleka, Umut Nayir

Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Ceesay, Saric, Van de Streek, Abdülkadir Ömür, Strom, Boli

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor maçının ilk yarısı, 0-0 eşitlikle bitti.

3. dakikada Jin Ho'nun pasında topla buluşan Melih İbrahimoğlu'nun ceza sahası dışından şutunda, top yandan dışarıya gitti.

26. dakikada köşe vuruşunda topun başına geçen Bardhi'nin ortasında Umut Nayir'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

37. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun pasında topla buluşan Bardhi'nin ceza sahası içerisinde şutunda, kaleci Abdullah Yiğiter topu çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Spor
ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu

Devlet başkanını terörist ilan edip başına ödül koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Marco Asensio'nun büyük hayali İspanya Milli Takımı

Asensio'nun büyük hayali 6 ay içerisinde o takıma geri dönmek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
İmralı kararı sonrası komisyonda istifa! Bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek

İmralı kararı sonrası komisyonda fire! İstifasını bu sözlerle duyurdu
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Kahramanmaraş'a yepyeni bir stadyum geliyor

O şehrimize 17 bin kapasiteli yepyeni bir stadyum geliyor
450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

450 yıllık geçmişe sahip bu köyde yalnızca 4 kişi yaşıyor, işte nedeni
Özlem Çerçioğlu ile CHP'li Ömer Günel arasında 'mal varlığı' tartışması

Meclisi karıştıran tartışma! Çerçioğlu ile CHP'li başkan fena kapıştı
Komisyona damga vuran anlar! CHP'li vekilden kendi partililerine sert tepki

CHP'li vekil, kendi partisinden arkadaşlarına demediğini bırakmadı
Yaşadığı tartışma sonucu milyonların izlediği maçta takım arkadaşına tokat attı

Milyonların izlediği maçta takım arkadaşına tokat attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Putin tercihini yaptı: ABD'nin barış planı daha uygun

Dünya barışa odaklanmışken Putin tercihini yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.