Haberler

TÜMOSAN Konyaspor ve Hesap.com Antalyaspor Berabere Kaldı

Güncelleme:
Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor, sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, oyuncularının kazanamama baskısından etkilendiğini belirtirken, Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, deplasmanda 1 puan almanın önemli olduğunu vurguladı.

SÜPER Lig'in 13'üncü haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Hesap.com Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Oyuncularındaki uzun süredir kazanamama baskısının hissedildiğini belirten Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Evimizde yüzde yüz kazanmamız gereken bir maç oynadık. Bugün sahada evinde oynadığı 5 maçın 4'ünü kaybetmiş bir Konyaspor vardı. Özellikle 10-15 dakikalık baskı kurmaya çalıştığımız bölümlerde tedirginlik, sorumluluktan kaçma hissiyatını çok net görebildik. O uzun süredir içeride kazanamama, kaybetme baskısı biraz oyuncularımı açıkçası geriye itti. O yüzden ikinci yarı pozisyon üretme anlamında çok zorlandık. İlk 45 dakika bence gayet iyi oynadık. İyi presler yaptık. İki tane karşı karşıya pozisyonumuz var. 8 civarı korner kullandık. Çok fazla duran top kullandık. İlk yarı iyi hücumlar yaptık. Ama ikinci yarıda özellikle kanat oyuncusu rotasyonunda elimiz çok dar. Neredeyse net kanat oyuncumuz yok gibi bir şey. 5 günlük çalışmayla ilk yarıda neredeyse mükemmele yakın işler yaptık. Hatalar da yaptık, daha fazlası da vardı. Bence sorumluluk almaktan biraz korktuk ama hem bağlantı oyunu anlamında hem de topu kenarlara getirme anlamında duran top anlamında, net pozisyona girme anlamında bence iyiydik. Bu takımın maç kazanmaya da ihtiyacı var. Bir özgüvene de ihtiyacı var. Bunun da farkındayız. Eksiklerimizin farkındayız. Kupa maçları hariç, 4 tane lig maçımız var ve önemli maçlar" diye konuştu.

EROL BULUT: DEPLASMANDA 1 PUAN ALMAK ÖNEMLİ

Aldıkları 1 puan için mutlu olduklarını ifade eden Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Berabere biten bir maç ilk yarı ve ikinci yarı iki ayrı bir 45 dakika izledik. İlk yarı tahmin ediyorum, herkesin gözüne hoş gelen heyecanlı bir ilk yarı izledik. Pozisyonlar, iki tarafta da vardı. İki taraf da gol atabilirdi. İkinci yarı biraz daha az pozisyonlu, çok mücadeleli bir karşılaşma oldu. Deplasmanda 1 puan almak önemli. Onu da aldığımızdan dolayı mutluyuz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
