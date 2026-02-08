Haberler

TÜMOSAN Konyaspor ile Göztepe golsüz berabere kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 21'inci haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kalarak önemli bir puan aldı. Maçta iki takım da etkili pozisyonlar yaratmasına rağmen gol atmayı başaramadı.

STAT: Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

TÜMOSAN KONYASPOR: Bahadır, Uğurcan Yazğılı (Dk. 87 Bazoer), Adil Demirbağ, Guilherme, Andzouana, Melih İbrahimoğlu, Berkan Kutlu (Dk. 80 Jevtovic), Bardhi (Dk. 68 Jin-Ho Jo), Olaigbe, Muleka, Kramer

GÖZTEPE: Mateusz Lis, Allan, Heliton, Bokele, Miroshi (Dk. 84 Uğur Kaan), Dennis, Ogün Bayrak (Dk. 84 Taha), Cherni, Krastev (Dk. 68 Mohammed), Janderson (DK. 73 Jeferson), Juan (Dk. 73 Luiz)

SARI KARTLAR: Berkan, Uğurcan (Tümosan Konyaspor ), Juan, Ogün, Jeferson, Miroshi (Göztepe)

Süper Lig'in 21'inci haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında ağırladığı Göztepe ile golsüz berabere kaldı.

18'inci dakida Andzouana'nın pasında ceza sahasında topu önünde bulan Olaigbe'nin şutunda, top kaleci Mateusz Lis'te kaldı.

25'inci dakikada Bardhi'nin köşe vuruşunda ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Melih'in şutuna kaleci Mateusz Lis müdahale etti.

33'üncü dakikada Janderson'un kullandığı uzun taçta Bokele kafasıyla arkaya aşırdı. Adil'in ters konuşunda kaleye giden topa Bahadır, son anda müdahale ederek, topu çizgiden çıkardı.

44'üncü dakikada Melih'in ortasında ceza sahasında Uğurcan'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

77'nci dakikada Ogün'ün sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta top kaleci Bahadır'da kaldı.

Karşılaşma golsüz sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti

Belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı

İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
Vegan kadın Galata'yı karıştırdı! Yaşlı adamın tuttuğu balıklara yaptığına bakın

Galata'yı karıştırdı! Yaşlı adamın tuttuğu balıklara yaptığına bakın
Pınar Altuğ'dan, Fatih Ürek'in cenazesiyle başlayan tartışmanın ateşini harlayacak sözler

Pınar Altuğ'dan "cenaze" tartışmasının ateşini harlayacak sözler
RAMS Başakşehir kaybetmeyi unuttu! Bir galibiyet daha

Bu takımı kim durduracak?
İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı

İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
Elden ele dolaşan fotoğrafı doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor

Elden ele dolaşan görüntüyü doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kazanan son topta belli oldu

Derbide kazanan son topta belli oldu