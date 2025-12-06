Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Çaykur Rizespor arasındaki maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmada Konyaspor'un penaltı golüyle eşitliği sağladığı anlar dikkat çekti.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Temel, Suat Güz

TÜMOSAN Konyaspor : Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı (Dk. 82 Calusic), Guilherme, Jin Ho, Pedrinho, Melih İbrahimoğlu (Dk. 90+1 İsmail Esat Buğa), Bjorlo, Bardhi (Dk. 69 Tunahan Taşçı), Umut Nayir

Çaykur Rizespor : Fofana, Muhammet Taha Şahin, Alikulov, Samet Akaydın, Hojer, Papanikolaou (Dk. 73 Buljubasic), Laci, Rak-Sakyi (Dk. 73 Zeqiri), Olawoyin (Dk. 80 Tayşlan Antalyalı), Augusto (Dk. 89 Emrecan Bulut), Sowe (Dk. 89 Jurecka)

Goller: Dk. 45+1 Samet Akaydın (Çaykur Rizespor ), Dk. 65 Umut Nayir (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor )

Sarı kartlar: Dk. 64 Alikulov, Dk. 68 Muhammet Taha Şahin (Çaykur Rizespor )

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında, TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı 1-1 eşitlikle bitti.

65. dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. 60. dakikada Alikulov'un müdahalesiyle Umut Nayir'in yerde kaldığı pozisyonda, VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen hakem Ümit Öztürk, beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Umut Nayir meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

72. dakikada Augusto'nun ceza sahası dışından sert şutunda top, direğin yanından dışarıya gitti.

84. dakikada Buljubasic'in sağ kanattan ortasında Laci'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

88. dakikada Zeqiri'nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Laci'nin sert şutunda topu, kaleci Bahadır Güngördü çeldi.

90+3. dakikada topla hareketlenen Zeqiri'nin ceza sahasından sert şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından az farkla oyun alanını terk etti.

Karşılaşma 1-1 berbere sona erdi.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Spor
Çalışmalarda sona gelindi! Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Maç sonunda istifa! Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevini bıraktı

Maç sonunda sürpriz istifa
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor

86'lık Rüstem dede 50 yıldır sadece 2 ürünle besleniyor
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

Bu pozisyon pahalıya patladı! Taraftarlardan büyük tepki
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
Son rapor korkuttu! Çernobil'e yapılacak her saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir

Oraya yapılacak tek bir saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.