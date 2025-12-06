Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Çaykur Rizespor arasındaki maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmada Konyaspor'un penaltı golüyle eşitliği sağladığı anlar dikkat çekti.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Temel, Suat Güz
TÜMOSAN Konyaspor : Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı (Dk. 82 Calusic), Guilherme, Jin Ho, Pedrinho, Melih İbrahimoğlu (Dk. 90+1 İsmail Esat Buğa), Bjorlo, Bardhi (Dk. 69 Tunahan Taşçı), Umut Nayir
Çaykur Rizespor : Fofana, Muhammet Taha Şahin, Alikulov, Samet Akaydın, Hojer, Papanikolaou (Dk. 73 Buljubasic), Laci, Rak-Sakyi (Dk. 73 Zeqiri), Olawoyin (Dk. 80 Tayşlan Antalyalı), Augusto (Dk. 89 Emrecan Bulut), Sowe (Dk. 89 Jurecka)
Goller: Dk. 45+1 Samet Akaydın (Çaykur Rizespor ), Dk. 65 Umut Nayir (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor )
Sarı kartlar: Dk. 64 Alikulov, Dk. 68 Muhammet Taha Şahin (Çaykur Rizespor )
65. dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. 60. dakikada Alikulov'un müdahalesiyle Umut Nayir'in yerde kaldığı pozisyonda, VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen hakem Ümit Öztürk, beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Umut Nayir meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
72. dakikada Augusto'nun ceza sahası dışından sert şutunda top, direğin yanından dışarıya gitti.
84. dakikada Buljubasic'in sağ kanattan ortasında Laci'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
88. dakikada Zeqiri'nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Laci'nin sert şutunda topu, kaleci Bahadır Güngördü çeldi.
90+3. dakikada topla hareketlenen Zeqiri'nin ceza sahasından sert şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından az farkla oyun alanını terk etti.
Karşılaşma 1-1 berbere sona erdi.