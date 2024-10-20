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TÜMOSAN Konyaspor Teknik Sorunlu Albayrak: 'Bireysel Hatalar Mağlubiyetimizi Getirdi'

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Sorunlu Albayrak: 'Bireysel Hatalar Mağlubiyetimizi Getirdi'
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TÜMOSAN Konyaspor, Beşiktaş'a karşı oynadığı karşılaşmada 2-0 yenildi. Teknik sorumlu Fatih Serkan Albayrak, maç sonrası yaptığı açıklamada iyi mücadele ettiklerini ancak bireysel hatalardan dolayı mağlup olduklarını belirtti. Albayrak, oyuncuların öz güvenlerini artırmaları gerektiğini vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 2-0 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik sorumlu Fatih Serkan Albayrak, karşılaşmada iyi mücadele ettiklerini ancak bireysel hatalardan yedikleri goller sonucunda mağlup olduklarını söyledi.

Tüpraş Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Albayrak, "Dengeli müsabaka olduğunu düşünüyorum. Yediğimiz goller, tamamen kendi hatalarımız nedeniyle. Birinde oyuncumuz topa gitmedi, diğerinde de penaltıdan gol yedik. Mücadele gücümüz iyiydi. Oyuncularımız ellerinden geleni yapmaya çalıştı. Keyifli bir müsabaka izlendiğini düşünüyorum. Beşiktaş'ı galibiyetten dolayı tebrik ediyoruz ve Avrupa kupalarında başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yetenekli oyunculara sahip olduklarını aktaran Fatih Serkan Albayrak, daha öz güvenli oynamaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

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