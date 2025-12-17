Konyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Zecorner Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleşti.
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Cumartesi günü sahasında Zecorner Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle start aldı.
Antrenman, pas çalışması ve 5'e 5 oyun ile tamamlandı.
Yeşil beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Spor