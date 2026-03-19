Haberler

Konyaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, Gençlerbirliği karşısında aldıkları 1-0'lık galibiyetle çok değerli bir 3 puan kazandıklarını belirtti. Palut, maçın genelinde hücum etmeye çalıştıklarını ancak dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, çok değerli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Palut, karşılaşmanın oynandığı Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ligin kalan haftalarında her puanın büyük önem taşıdığını aktaran Palut, iç sahada oynadıkları bu karşılaşmayı kazanmak zorunda olduklarının bilinciyle hazırlandıklarını ifade etti.

Palut, karşılaşmanın genelinde hücum denemeleri yapan tarafın kendileri olduğuna dikkati çekerek, "Zaman zaman istediğimiz tempoyu yakalayamasak da maç boyunca hücumu düşünen taraf bizdik. Ancak oyun yönünü değiştirirken ve topu geniş alana taşırken biraz yavaş kaldık, bu da rakibin yerleşmesine fırsat verdi. Son yarım saatte dönen topları daha hızlı kazandık. Üst üste ataklar ve duran toplarla rakibimizi zorladık. Sonunda da bir kornerden bulduğumuz golle maçı kazandık. Çok değerli bir 3 puan aldık." diye konuştu.

Oyuna sonradan giren futbolcuların katkısına dikkat çeken Palut, takım içindeki rekabet ve birlikteliğin önemine vurgu yaptı.

Palut, aldıkları galibiyetin taraftarları önünde daha da anlamlı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Puan durumunun farkındayız, çok dikkatli olmamız gerekiyor. Kısa bir dinlenmenin ardından çalışmalarımıza ciddiyetle devam edeceğiz. Bugün ramazan ayının son günüydü. Yarın bayram. Taraftarımızı bayram öncesi bir nebze mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Bu vesileyle tüm ülkemizin ve camiamızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: AA / Abdullah Doğan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

