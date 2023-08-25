TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti
Spor Haberleri
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti. Guilherme ve Robert Muric'in attığı gollerle ev sahibi takım galip geldi.
Hasan DÖNMEZ/KONYA, -
STAT: Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Mete Kalkavan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Uğur Sarı
KONYASPOR: Bernardoni - Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bruno Paz (Dk. 81 Oğulcan Ülgün), Andreasen (Dk. 60 Muric), Cicaldau (Dk. 60 Yunus Mallı), Moreno (Dk. 60 Michalak), Cikalleshi (Dk. 90+6 Mehmet Ali Büyüksayar)
GAZİANTEP FK: Batuhan - M'Bakata (Dk. 90 Ömürcan Artan), Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Khacef, Jevtovic, Furkan Soyalp (Dk. 90 Mirza Cihan), Bikel (Dk. 75 Markovic), Mustafa Eskihellaç (Dk. 62 Gradel), Maxim, Riascos
GOLLER: Dk. 68 Guilherme, Dk.90+5 Muric ( Konyaspor )
SARI KARTLAR: Calvo ( Konyaspor ) - Ertuğrul, Riascos, ( Gaziantep Fk )
Süper Lig'in 3'üncü haftasında Konyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Konyaspor'un golleri 68'inci dakikada Guilherme ile 90+5'inci dakikada Muric'ten geldi.
5'inci dakikada sağ taraftan kullanılan korner atışında, Calvo'nun topuğuyla dokunduğu top kale önündeki Soner Dikmen'in önünde kaldı. Soner Dikmen'in vuruşu auta gitti.
11'inci dakikada Maxim'in sol taraftan kullandığı korner atışında topa yükselen Riascos'un kafa vuruşu üst direkten oyun alanına döndü.
29'uncu dakikada orta alanda kazandığı topla ceza alanına sokulan Maxim, 3 kişiyi çalımlayıp kaleciyle karşı karşıya kaldı. Maxim'in şutu kaleciden oyun alanına döndü.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
68'inci dakikada Konyaspor öne geçti. Cikalleshi'nin sol taraftan ortasında topa yükselen Guilherme'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.
75'inci dakikada Gradel'in ceza alanı sağ çaprazında ortasında arka direkte yükselen Riascos'un vuruşu auta çıktı.
89'uncu dakikada Muric'in orta alandan uzun pasında ceza alanına sokulan Michalak'ın şutunda kaleci topu kornere çeldi.
90+5'inci dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Michalak'ın ceza alanına ortaladığı topa gelişine vuran Muric'in meşin yuvarlağı ağlarla buluştu: 2-0.
Karşılaşma Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.